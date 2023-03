Guido Catalano, il poeta-scrittore torna in Sardegna ad aprile con il suo nuovo spettacolo

In libreria dal 28 febbraio “Smettere di fumare baciando” (Rizzoli, 2023) il nuovo libro di Guido Catalano; che segna il ritorno dell’autore alla poesia dopo la bellezza di sei lunghi anni.

Ad accompagnare l’uscita del libro, partirà lo “Smettere di fumare baciando live tour”; che tra sold out in prevendita e nuove date annunciate, vedrà la rockstar del verso d’amore declamato esibirsi dal vivo nei club d’Italia e non solo, con un nuovo show e nuove storie di cui innamorarsi.

Tra le tante date in giro per l’Italia il nostro farà tappa anche in Sardegna per un’unica data esclusiva che si terrà nei meravigliosi spazi di Campidarte:

residenza artistica nelle campagne di Ussana alle porte di Cagliari, il prossimo 22 aprile. Così Guido Catalano ha annunciato il tour:

“La naturale conseguenza del gioioso evento è lo “Smettere di Fumare Baciando Live Tour”; che in parole povere significa che potrete incontrare il vostro poeta preferito in giro per l’Italia, armato di microfono, nuove stupefacenti poesie e un’invidiabile forma fisica.

Uno spettacolo per voce sola nel quale si alternano poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia, dove l’amore, declinato in mille sfaccettature trionfa assieme a un affastello di altre emozioni e stati d’animo, quali la malinconia, la speranza, lo stupore, la sorpresa, la nostalgia, l’ansia, il desiderio sessuale, la paura, la felicità, i gatti. (Ok, i gatti non sono un’emozione ma fanno audience). Chi non viene è pazzo.”

“Smettere di Fumare Baciando”: il libro

Siamo tutti in trincea, ma l’amore può salvarci. Dopo sei anni e una pandemia, Guido Catalano torna alle origini, ai versi che l’hanno reso famoso e hanno fatto ridere e innamorare lettrici e lettori di tutta Italia.

Una raccolta autoironica, intima e spassosa, adatta a ogni esigenza: ci sono poesie della colazione e del dopo sbronza, fulminanti come battaglie navali e farcite come tramezzini, poesie d’amore mancato e di sogni possibili, poesie lanciate alla finestra come sassetti, poesie incattivite e poesie che danno dipendenza.

“Dici che esagero?” si chiede il poeta. Può darsi, ma per scoprirlo c’è un modo soltanto: spegnete quella sigaretta, leggete e baciatevi a più non posso.

Poeta, scrittore, performer, nell’ultimo decennio lo stile unico ed essenziale di Guido Catalano e la sua ironia hanno conquistato follower e lettori di tutta Italia che hanno riempito librerie, teatri, circoli e club della penisola, eleggendo Catalano a poeta professionista vivente più amato d’Italia

Informazioni

GUIDO CATALANO “Smettere di fumare baciando Tour”

Sabato 22 Aprile 2023 Apertura porte ore 19:00 Inizio spettacolo ore 21:30

CAMPIDARTE – Strada Statale 128 Centrale Sarda, km 3/00, Ussana (CA)

Biglietti disponibili in tutti i punti vendita Box Office Sardegna e possono essere acquistati anche online attraverso questo link: Home Page GUIDO CATALANO in Smettere di Fumare Baciando tour – Boxoffice Sardegna