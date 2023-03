È in radio "Lisboa Tbilisi", il singolo inedito di Cabruja tratto dall'album omonimo già disponibile in digitale, il brano racconta il dialogo tra "un prima" e "un dopo".

Un passaggio difficile ma necessario per l’evoluzione della persona ma è anche una richiesta di compassione, fiducia e amore proprio.

“Lisboa Tbilisi” è a tutti gli effetti un viaggio reale e metaforico che va dal Venezuela all’Italia, dallo spagnolo all’italiano, dalla gioventù all’età matura.

Dall’inesperienza all’esperienza.

Questo brano è stato scritto partendo da una domanda.

Cosa direbbe il Cabruja di ieri se incontrasse il Cabruja di oggi? Sarebbe fiero di quello che le scelte e le circostanze hanno fatto delle loro vite?

“Questa canzone rappresenta una riflessione fondamentale per me – afferma Cabruja – che vengo da lontano, che ho lasciato dietro tante cose, parole, ricordi, affetti.

È una domanda che mi faccio spesso… se ne è valsa la pena, se ho fatto la cosa giusta (in tanti ambiti).

È una canzone che cerca in qualche modo di aiutarmi a fare pace con me stesso”.

Eduardo Losada Cabruja, in arte Cabruja, nasce a Caracas in Venezuela.

Muove i suoi primi “passi canori” all’interno del coro della scuola e in seguito partecipa a diverse rassegne, tra festival locali e produzioni.

Accanto alla passione per la musica, Eduardo coltiva anche quella per le scienze, laureandosi in biologia presso l’Universidad Simón Bolívar, a Caracas.

Nel 2006 si trasferisce a Genova per un dottorato di ricerca in Microbiologia Molecolare.

Attualmente Eduardo lavora come insegnante di scienze in lingua spagnola in un liceo linguistico genovese.

A Novembre 2021 ha pubblicato “Cabruja”, il suo primo album da solista, prodotto da Raul Girotti per Over Studio Records.

L’album, che contiene anche due inediti, omaggia gli artisti e le canzoni che lo hanno accompagnato durante la sua vita, che lui interpreta in chiave personalissima e intima.

I brani sono legati da un sottile filo rosso non subito apparente, ma che intercetta sensazioni e immagini che fanno parte del mondo dell’artista.

Il primo singolo inedito “La Corazonada”, riscuote un ottimo successo in America Latina, entrando nella TOP 20 della classifica emergenti.

Fino a raggiungere il primo posto per due settimane consecutive. Dallo stesso album il 24 marzo 2023 arriva in radio “Lisboa Tbilisi”.

