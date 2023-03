De Luca lancia una nuova federazione: “Sud chiama, Nord risponderà”

Nasce il movimento siciliano con ambizione nazionale di Cateno De Luca. L’ex sindaco di Messina ha riunito a Roma 32 movimenti civici provenienti da 18 regioni. L’obiettivo è dare vita a una piattaforma confederativa in grado di rappresentare la rete del civismo italiano. Due giorni di confronto, aperti e chiusi dal già primo cittadino del comune siciliano

«L’Assemblea costituente “Sud chiama Nord“ lancia un appello a tutti i movimenti civici regionali e locali: creiamo una federazione che porti al centro del dibattito la politica del buonsenso e che chiuda la fase delle iperboli e dei like.

Diciamo basta a questo stillicidio che viene ora portato avanti con una estremizzazione collegata all’autonomia differenziata». Queste alcune delle posizioni espresse da Cateno De Luca, ex primo cittadino di Messina che ora punta a riunire sotto i colori giallorossi piccole e grandi associazioni civiche, da Bolzano alla Sicilia.

Gli amministratori locali presenti all’Assemblea hanno evidenziato numerosi nodi problematici, in primis quelle derivanti da un’eventuale attuazione del progetto di autonomia differenziata tanto anelato dal Governo Meloni. La contrarietà a tale riforma è netta:

advertisement

«Non può diventare una guerra tra poveri che serve a ingrassare politicamente la Lega. Non si può pensare che il sistema Italia possa rimanere unito se si fa questa autonomia differenziata. Il Meridione rimarrebbe al palo perché non avrebbe risorse per colmare il gap col Nord» ha evidenziato De Luca.

Sud chiama Nord alle politiche ha eletto due parlamentari. Il prossimo passo è Bruxelles. «Lavoriamo per questa federazione che ci porterà a un banco di prova importante, le elezioni europee del 2024. Prima ci saranno iniziative sul territorio in vista delle amministrative in programma in varie città. Dobbiamo sottoscrivere un documento valoriale. Ci stiamo già lavorando con 35 associazioni: il Sud chiama e il Nord risponderà».

«Meloni? Non si amministra con le iperboli»

Non è infine mancata una chiosa, firmata De Luca, sulla Presidente del Consiglio in carica: «Giorgia Meloni è la conseguenza di una politica per iperbole. La politica di chi arriva al potere cercando di estremizzare questioni delicate.

Si pensi al tema immigrati: “risolviamo subito noi, conteremo in Europa…” e invece nei primi due mesi gli sbarchi si sono quintuplicati. Siamo di fronte a quel tipo di politica che estremizza tutto per prendere voti. Si arriva al potere con questa strategia ma quando si impatta con l’amministrazione si scopre che il re è nudo».