Cantautrici: il Premio Bianca d’Aponte a Roma il 22 marzo e poi in Spagna

Il Premio Bianca D’Aponte il 22 marzo a Roma per Officina Pasolini, il 28 e 29 marzo a Madrid e Logroño per l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid intanto è on line il bando per il contest per cantautrici advertisement

Come ormai consuetudine, il Premio Bianca d’Aponte, il contest italiano riservato a cantautrici, nel periodo primaverile porta in tour alcune protagoniste delle edizioni precedenti. Oltre ad offrire un palcoscenico a questi nuovi talenti della canzone italiana, è anche l’occasione per lanciare il bando di concorso della prossima edizione del concorso, la 19a. Il bando è disponibile insieme alla scheda di iscrizione su www.premiobiancadaponte.it . La partecipazione è come sempre gratuita, mentre la scadenza è fissata al 24 aprile 2023. La direzione artistica è di Ferruccio Spinetti. Sono tre gli appuntamenti in programma: il 22 marzo a Roma per Officina Pasolini e il 28 e 29 marzo a Madrid e a Logroño per l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

Officina Pasolini

Sul palco di Officina Pasolini, laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, saliranno Moà, vincitrice dell’ultima edizione, Jole (col chitarrista Leonardo Marcucci), che nel 2022 si è aggiudicata il premio della critica “Fausto Mesolella”, e Jungle J Anne (menzione per la miglior interpretazione nel 2022). Sarà ospite d’onore Chiara Civello (madrina dell’edizione 2021 del contest), mentre condurrà la serata Enrico Deregibus, consulente del Premio. L’entrata è gratuita con prenotazione a questo indirizzo: www.eventbrite.it/e/biglietti-premio-bianca-daponte-in-tour-568144715137?aff=ebdsoporgprofile La serata si terrà al Teatro Eduardo De Filippo, che si trova all’interno della struttura di Officina Pasolini, in viale Antonino di San Giuliano 782 (angolo via Mario Toscano).

In Spagna