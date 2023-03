Cagliari Festival Scienza 2023 – Premio “Donna di scienza”, Quinta edizione

L’Associazione ScienzaSocietàScienza promuove attività volte alla diffusione della cultura scientifica. Inoltre, considera la relazione tra le donne e la scienza uno dei temi importanti da portare avanti. Ancora oggi, infatti, la parità di genere, nonostante i traguardi raggiunti negli ultimi anni a livello locale, nazionale e internazionale, anche all’interno della comunità scientifica, resta fortemente condizionata dagli stereotipi. Infatti, le donne continuano a essere marginalizzate nella ricerca, nelle pubblicazioni scientifiche, e in vari altri campi.

In questo quadro, l’Associazione indice per l’anno 2023 la quinta edizione del Premio “Donna di scienza” in Sardegna. Il Premio intende offrire un riconoscimento a figure femminili che abbiano contribuito a dare prestigio e avanzamenti alla Sardegna in campo scientifico. Il riconoscimento è rivolto a donne nate oppure operanti in Sardegna o per la Sardegna. In particolare, a coloro che hanno svolto attività nel campo della ricerca scientifica e della didattica della scienza. Oppure della diffusione della cultura scientifica, anche attraverso l’uso dei media.

Il premio è organizzato con il patrocinio di Università degli Studi di Cagliari e Sassari, INAF, Osservatorio Astronomico di Cagliari, sezione di Cagliari dell’INFN, sede di Cagliari dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cagliari e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Nell’ambito del Premio, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cagliari offre il Premio Donna di scienza giovani rivolto alle candidate cagliaritane partecipanti al Premio.

La vincitrice del Premio Donna di scienza riceverà dall’Associazione ScienzaSocietàScienza un premio in denaro di 2.000 € al lordo delle trattenute di legge. A ciò si aggiunge una pergamena ricordo.

La vincitrice del Premio Donna di scienza giovani riceverà dal Comune di Cagliari un premio in denaro di 1.000 € al lordo delle trattenute di legge e una pergamena ricordo.

I premi saranno consegnati di persona alle vincitrici nella cerimonia che si terrà durante la manifestazione Cagliari FestivalScienza XVI edizione a Cagliari dal 9 al 14 novembre 2023.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 10 luglio 2023 all’indirizzo premiodonnascienza@scienzasocietascienza.it

