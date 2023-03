Asolo Prosecco: gli appuntamenti da non perdere a Vinitaly

Nel programma della manifestazione spazio a masterclass e momenti gourmet con i sapori del territorio. Le bollicine asolane saranno inoltre protagoniste di tre inediti cocktail ideati da Samuele Ambrosi

È un fitto calendario di eventi quello dell’Asolo Prosecco a Vinitaly:

dove sarà possibile conoscere da vicino la denominazione e la biodiversità che la contraddistingue; grazie alle numerose iniziative che il Consorzio Asolo Prosecco proporrà durante la fiera veronese, in programma da domenica 2 a mercoledì 5 aprile.

Tanti gli appuntamenti durante la manifestazione, a partire dalle masterclass di domenica 2 aprile alle 11.00 e lunedì 3 aprile alle 10.00.

Condotte rispettivamente da Andrea Gori e Gianpaolo Giacobbo, i due incontri si terranno all’interno dello stand consortile (padiglione 8, stand F7) e si focalizzeranno sulle peculiarità dell’Asolo Prosecco e del luogo in cui questo nasce, un territorio ricco di storia e dalla bellezza selvaggia, dove accanto ai vigneti si trovano boschi e altre coltivazioni.

Degustazione

Un’altra degustazione dedicata all’Asolo Prosecco e condotta da Gianpaolo Giacobbo si terrà martedì 4 aprile, alle 11.00, nella Sala Degustazioni C del Centro Servizi Bra.

Spazio anche alla scoperta del cibo e dei sapori del territorio, con i momenti gourmet curati dalla Trattoria da Burde (Firenze) e dal Caffé Centrale di Asolo; e agli assaggi di formaggi locali di Aprolav, dove assieme alle bollicine asolane sarà possibile assaporare:

la Casatella Trevigiana DOP, il Bastardo del Grappa, il Formajo Imbriago e il Piave DOP – Selezione Oro.

Mixology di Samuele Ambrosi

L’Asolo Prosecco sarà inoltre di nuovo protagonista della mixology di Samuele Ambrosi.

Dopo il successo della scorsa edizione di Vinitaly, le raffinate bollicine asolane saranno ancora una volta l’ingrediente segreto di tre inediti cocktail, ideati e preparati dal bartender pluripremiato nei più prestigiosi concorsi internazionali e titolare del Cloakroom Cocktail Lab di Treviso.

Da domenica 2 a martedì 4 aprile, dalle 15.00 alle 17.00, e mercoledì 5 aprile dalle 11.00 alle 14.00, Ambrosi e il suo team prepareranno tre imperdibili ricette:

Made in Italy, cocktail con cordiale al pomodoro e basilico e Asolo Prosecco Extra Brut; Dirty Highball, a base di London Dry Gin, Sherry Manzanilla, Vermouth ambrato, brina di olive e top di Asolo Prosecco; e lo Spritz andaluso, reinterpretazione del classico aperitivo veneto con Bitter Chinato, Sherry Fino, gocce di apricot brandy e top di Asolo Prosecco.

L’Asolo Prosecco sarà infine presente anche a Vinitaly and the City, il fuorisalone di Vinitaly, in programma dal 31 marzo al 3 aprile nel centro storico di Verona.

In particolare, le bollicine asolane avranno uno spazio riservato all’interno del Cortile del Mercato Vecchio, nel cuore della città scaligera, e saranno le protagoniste della masterclass guidata da Bernardo Pasquali, in programma lunedì 3 aprile alle 18.00.