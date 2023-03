Abaco Spa organizza Webinar formativi in materia tributaria per i comuni

WEBINAR FORMATIVI SU NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTABILE PER I COMUNI

Li organizza Abaco spa giovedì 2 marzo e mercoledì 8 marzo a supporto di operatori e dirigenti che operano negli Enti locali. Il secondo convegno, in particolare, si terrà in modalità mista – in streaming e in presenza – con base in una sala convegni del Comune di Sassari.

SS, 01 MARZO – La formula scelta è quella dello streaming, in modo da dare l’opportunità a più persone possibili di partecipare. Per rispondere alle esigenze di molti Comuni, ma anche di Consorzi o Società partecipate, di approfondire il tema delle normative recenti in materia tributaria e contabile, ABACO Spa ha messo in pista una serie di webinar formativi in materia, rivolti non solo agli Enti già clienti, ma anche a tutti quelli che possono esservi interessati. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.

Il direttore commerciale di Abaco Spa, il dott. Nicola Spinello, spiega: “Per ora abbiamo calendarizzato due appuntamenti, giovedì 2 marzo e mercoledì 8 marzo, insieme a Delfino&Partners Spa, società partner di Abaco, specializzata in servizi e consulenza per la Pubblica amministrazione.

Entrambi i webinar si svolgeranno in orario mattutino, dalle ore 9.30 alle 12.45 circa; intorno al tavolo (virtuale) porteremo alcuni professionisti che conoscono perfettamente la materia: sia collaboratori o dirigenti di Abaco, sia consulenti di nostra fiducia. Il primo seminario si potrà seguire solo da remoto; mentre per il secondo è prevista anche l’opzione in presenza, a Sassari. La sala convegni Nino Langiu (in via Carlo Felice, 8), è stata gentilmente concessa allo scopo dal Comune”.

Abaco SPA

“Essere presenti in loco, in oltre 800 Comuni italiani con i quali operiamo, attraverso una rete di un centinaio di sportelli territoriali sparsi lungo tutta la penisola – aggiunge Spinello – ci consente di rimanere concretamente accanto all’utente e agli Enti nostri clienti, erogando un servizio che tenga conto delle peculiarità effettive e della storia di uno specifico territorio o Ente”.

Per ABACO la Sardegna rappresenta un territorio strategico, nel quale allo stato attuale è già presente con diverse agenzie territoriali (a Sassari, Cagliari, Nuoro, Carbonia, Quartu Sant’Elena,…), che impiegano oltre 40 dipendenti specializzati in varie mansioni. I servizi offerti riguardano la gestione del Canone Unico patrimoniale, l’Imposta di Soggiorno, la riscossione coattiva dei tributi, la gestione dei tributi maggiori (Imu e Tari); infine, Abaco si occupa anche della gestione di progetti per la sosta e la mobilità. L’azienda ha già avviato un piano di investimenti in Sardegna – nella sede di Sassari – per lo svolgimento di attività relative alla gestione dei servizi di riscossione coattiva, assumendo e curando la formazione di 3 risorse del territorio.

I Relatori

Nei due webinar formativi del 2 e 8 marzo 2023, entrambi moderati dal dott. Nicola Spinello (direttore commerciale di Abaco Spa), interverranno quali relatori: dott. Pasquale Mirto (direttore operativo dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord MO) il quale tratterà delle novità 2023 in materia di IMU; dott. Andrea Ciardi (responsabile tecnico di ABACO Spa) che approfondirà i risvolti della pronuncia della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Milano n.260 del 27 gennaio 2023 relativa al pagamento del Canone Unico; avv. Monica Bettiol (legale interna del gruppo Priula-Contarina). Illustrerà le funzioni e i poteri di ARERA nel mondo dei rifiuti, con un focus sui princìpi della metodologia tariffaria e i prossimi provvedimenti in emanazione dall’Autorità;

Avv. Emanuela Felline (responsabile della divisione Riscossione coattiva di ABACO Spa) spiegherà i vantaggi nell’utilizzo dell’anagrafe tributaria massiva con riferimento alla riscossione coattiva delle entrate; dott. Maurizio Delfino (fondatore dello studio legale tributario Delfino&Partners) tratterà del Fondo di solidarietà comunale e del rapporto con il federalismo fiscale.

Nell’incontro di Sassari dell’8 marzo interverrà inoltre il dott. Massimo Putzu, direttore generale di ASPO Spa, società per il trasporto pubblico di Olbia.

Saranno presenti a Sassari anche i due referenti territoriali di Abaco per la Sardegna. Elisa Boe (centro nord) e Massimiliano Unali (sud), incaricati dall’azienda di gestire il rapporto diretto tra i Comuni sardi e le strutture operative di Abaco, al fine di assicurare un’elevata qualità dei servizi erogati nel territorio.

Entrambi gli incontri saranno trasmessi sulla piattaforma Microsoft Teams, previa registrazione. Per maggiori informazioni scrivere a: webinar@abacospa.it