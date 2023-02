Turandot al Teatro Le Salette di Roma

Teatro Palmitessa

presenta

Turandot

Di Carlo Gozzi

Drammaturgia di Francesca e Natale Barrea

Regia di Stefano Maria Palmitessa

Interpreti

Arina Sazontova, Giovanna Castorina, Alessandro Laureti

Mary Fotia, Marco Laudani, Carmen Pompei,

Simone Proietti, Giovanni Prattichizzo

Assistente alla regia e musiche

Giovanna Castorina

Costumi

Mary Fotia

Teatro Le Salette

Vicolo del Campanile, 14 – Roma

Dal 28 febbraio al 5 marzo 2023

Il lontano Oriente misterioso e fragrante, imperatori e regnanti di terre sconosciute, la favola della principessa Turandot che giunge in Occidente che si inebria dei suoi misteri e profumi.

Il grande impero cinese e il suo imperatore Altoum che si deve districare tra affetti paterni e obblighi pubblici.

Timur e Elmaze, sovrani di Astracan, costretti ad abbandonare il regno e nascondere il loro stato regale, ritrovando il sincero affetto della Balia.

La principessa Turandot colta, intelligente che sfida i suoi pretendenti a suon di enigmi, facendo rotolare giovani teste coronate.

L’intraprendenza di Calaf, principe temerario che non indietreggia nell’affrontare le prove di Turandot, disposto a perdere la vita per conquistarne il cuore.

Venezia imponente e graffiante, omaggiata, dunque, dal Gozzi e dalle maschere che ne sottolineano la supremazia conducendo i personaggi con oculata astuzia e saggezza popolare.

Note di regia

Nascondere per rivelare

Il copione di “Turandot” è stato da me affrontato tenendo presente la “storia” personale che il mio percorso artistico ha prodotto sino a questo momento.

Perché ho ritenuto importante, quindi, definire fin da principio questo collegamento? Negli anni sono andato, sempre più, convincendomi che lo spazio sia un elemento decisivo nella ricerca registica che mi riguarda.

Uno spazio particolare con un boccascena ridotto, gli attori visibili talvolta a mezzo busto in una rappresentazione che trova, inoltre, evidenti precedenti nel cosiddetto “Teatro dei burattini”.

Un luogo quindi che potesse consentirmi di poter fare ricorso a interventi a sorpresa.

L’azione è quindi limitata a quello che da dietro un grande pannello può essere “rubato”, sbirciato dal pubblico privato della canonica visuale a tutto campo.

La centralità dei pannelli che utilizzo (baracchini, tende ecc.) significa che l’idea dell’ in mezzo è cruciale per me, affascinato sempre più dai sipari… dalle porte.

Nei miei spettacoli abbondano le soglie, spazi che evocano un passaggio da un mondo a un altro.

A volte possono essere visti solo frammenti corporei o brevi azioni compiute dagli attori sul palco,

Una selezione del materiale fantastico ed espressivo/drammaturgico rigorosa, affinché qualunque azione avvenga davanti agli occhi dello spettatore possa avere il risalto di un’epifania.

Si tratta in altre parole di capovolgere l’abituale visione.

La scenografia non rappresenta più l’ambiente sociale in cui prendono vita i personaggi dell’azione drammatica né un fondale decorativo della stessa.

Essa deve, con la mimica e una recitazione venata di “sense of grotesque”, interpretare il dramma, sottolinearne i significati segreti.

Una ricerca aperta al dubbio e ai problemi dell’espressione; per certi aspetti così antica e così rivoluzionaria nella sua tensione all’essenziale sia della parola sia del gesto.

Il teatro di Stefano Maria Palmitessa

Palmitessa, attribuisce grande importanza all’estetica.

L’ispirazione è tratta, dunque, dal cromatismo e dal formalismo della pittura contemporanea avanguardista, un’altra delle attenzioni del regista che alla ricchezza di sfumature ritmiche e canore aggiunge a incastro, le composizioni musicali. (Annalisa Venditti, 9/5/2012, Italia Sera

Il regista Stefano Maria Palmitessa, nel suo stile fine e ricercato, dà grande importanza all’estetica visuale. L’estetica vocale è un’altra delle attenzioni del regista e fuori le regole. (11/10/2012, Il Nuovo Giornale di Ostia)

Stefano Maria Palmitessa autore e regista raffinato, racchiude un mirabolante scrigno d’idee, una vita passata a dirigere Compagnie teatrali sui palcoscenici italiani. (17/4/2019, New York – America Oggi).

Info

Orari spettacoli:

Martedì/Venerdì ore 20,30 – Sabato e Domenica: ore 17,30

Biglietti:

Intero: € 15 (comprensiva di tessera € 2)

Teatro Salette

Vicolo del Campanile, 14 – Roma

Informazioni e prenotazioni

347.422.25.94