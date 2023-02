Rivabella: il Mamì Bistrot si prepara a festeggiare San Valentino

Al Mamì Bistrot un San Valentino in salsa francese

Nel luogo consacrato all’amore non poteva mancare un San Valentino originale. E così, ovviamente mantecato in salsa francese, domani sera (14 febbraio), al Mamì Bistrot di Rivabella, è in programma una romantica cena dedicata alle coppie innamorate. Nel menù golosità d’Oltralpe, fonduta e champagne nell’abituale cornice di cuori e coreografie romantiche.

La colonna sonora della serata sarà curata dal pianista riminese Roberto Bizzicheri. Il quale proporrà un repertorio di musica francese: da Claude Debussy ad Eric Satie, da Yann Tiersen a Jean Baptista Duvernoy.

Mamì Bistrot

Si tratta di un omaggio dedicato alla nonna della proprietaria Severine Isabey che negli anni 60 ha gestito un locale una stella Michelin. La sida è doppiamente difficile: aprire un locale in inverno a Rivabella di Rimini con in più con la pandemia in corso e tutte le norme e restrizioni a riguardo.

«Fare impresa durante i mesi invernali a Rivabella è già complicato se poi dobbiamo anche lottare con tutti i limiti imposti dai Dpcm allora diventa una vera impresa. La chiusura anticipata alle 18, ad esempio, ci obbligherà a delle modifiche sostanziali nella logistica e nell’accoglienza. Allo stesso modo le norme sulla distanza sociale in un locale come La Posada hanno, di fatto, dimezzato la nostra ricettività e dunque anche i nostri incassi. Tuttavia, abbiamo deciso di provarci e, garantendo alla nostra clientela i massimi standard di sicurezza, continueremo a lavorare con l’energia e la passione che ci hanno sempre contraddistinti». Queste sono state le parole della proprietaria nel 2020. Ovvero poco prima di aprire il suo bistrot.

