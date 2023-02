Ragazzi di Olbia si aprono le porte del mondo della ristorazione

Ragazzi di Olbia si aprono le porte del mondo della ristorazione – Esame finale nei giorni scorsi del percorso triennale IeFP finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Per alcuni di loro una rivincita contro la dispersione e l’occasione per continuare a collaborare con le aziende in cui è stato fatto lo stage.

Loffredo: “Una presenza che confermiamo”.

Nove ragazzi hanno scelto a Olbia un percorso triennale gratuito per Under 18, alternativo alla scuola tradizionale, ottenendo una qualifica professionale.

Alcuni collaboreranno con le aziende in cui sono stati in stage – oppure a settembre continuare gli studi iscrivendosi alla quarta classe di un istituto professionale.

Il corso, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, è stato il primo ciclo di formazione dedicato alla sala bar.

Lo scorso giugno, infatti, si è concluso il primo triennale IeFP dedicato al mondo della cucina.

Le lezioni si sono tenute all’Aeroporto della Costa Smeralda ma l’attività pratica, il core del corso, si è tenuto presso l’Art Academy di Olbia.

I ragazzi hanno potuto alternare lezioni in classe, in cui hanno recuperato le competenze di base scolastica, accompagnati da docenti ed esperti del settore.

A rendere questo percorso più “vicino” alle esigenze dei ragazzi ha contribuito la presenza, una figura professionale capace di ascoltare la classe e seguirla in ogni eventuale difficoltà.

La nostra realtà è nata in Toscana, da ormai circa dieci anni si è consolidata anche in Sardegna e crede molto nei corsi Iefp.

Quest’anno le proposte per i nuovi percorsi triennali IeFP in partenza a settembre comprendono un corso per hair stylist e un corso per apprendisti cuochi.

È importante sottolineare che a sceglierci, ci sono anche gli Under 17 che hanno deciso in corsa d’opera di cambiare percorso formativo, effettuando una scelta vocazionale.

Questo fa sì che la nostra realtà porti a Olbia un importante contributo contro la dispersione scolastica.