Pensionati italiani: dove espatriano per godersi il ritiro tassato al minimo

In questo articolo elencheremo i Paesi, Ue e non, più vantaggiosi in cui andare a vivere pur di ottenere una tassazione ridotta sulla propria pensione.

Come sappiamo, la pensione è una somma che viene versata mensilmente dallo Stato o da privati ai cittadini che hanno più di 67 anni o a chi ha raggiunto certi requisiti prestabiliti. Pur essendo una somma molto inferiore a quella percepita quando si lavorava, anche le pensioni sono soggette a tassazione.

In Italia la principale imposta da versare è l’IRPEF, che sta per Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche.

LE ALIQUOTE DI TASSAZIONE DELLA PENSIONE IN ITALIA

Esistono poi alcune tipologie di pensione completamente esenti da tassazione, pensioni speciali come quelle per invalidità civile, quelle elargite ai lesionati durante il servizio militare o alle vittime di mafia e terrorismo. Ci sono poi le pensioni di guerra e le indennità speciali per pensioni estere per malattia o incidenti sul lavoro. Infine, sono esentasse anche l’assegno di accompagnamento e assegno sociale.

La pensione in Italia è tassata a seconda del reddito percepito, come sul lavoro. Si parte da un’aliquota minima del 23% sui redditi fino a 15.000 euro, a quella del 25% per quelli dai 15.001 a 28.000 euro. Per redditi superiori ai 28.001 fino a 50.000 euro si applica un’aliquota del 35% . Per i redditi che superano i 50.000 euro l’aliquota si alza al 43% . Va poi tenuto presente che ci sono comunque alcune detrazioni fiscali specifiche per i pensionati.

I pensionati italiani che vogliono trasferirsi in un Paese con tassazione agevolata devono chiedere il trasferimento della residenza fiscale all’estero. È bene tenere a mente e rispettare la normativa fiscale nazionale onde evitare di avere problemi futuri con l’Agenzia delle Entrate.

Di seguito, le condizioni per essere considerati residenti fiscali all’estero:

Questo riconoscimento permette di ottenere una tassazione al 10% per 10 anni sulle pensioni.

Per ottenere questo status bisogna aver soggiornato in Portogallo per più di 183 giorni, o avere una abitazione in cui si possa dimostrare di occupare per lunghi periodi di tempo. Un’altro requisito fondamentale è di non essere già stato tassato come residente fiscale in Portogallo in nessuno dei cinque anni precedenti. Deve inoltre essere richiesto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui l’attribuzione dello statuto dovrà produrre effetto.

2) Tunisia

Il paese nord-africano entra di diritto nella lista pur avendo una moneta diversa dall’euro, il dinaro tunisino. Il che risulta essere il suo punto di forza maggiore vista il grande vantaggio sul tasso di cambio valuta.

I pensionati possono poi beneficiare di una tassazione al 20% della loro pensione italiana .

Anche qui bisogna ottenere il riconoscimento di residente fiscale non abituale e rispettare gli stessi requisiti richiesti dal Portogallo. Lo statusdipende dalla valutazione e approvazione da parte delle autorità fiscali turche. La valutazione di ogni richiesta avviene entro sei mesi. La verifica dei requisiti consente di ottenere la riduzione dell’80% della pensione tassabile.

3) Cipro

Oltre ad essere una splendida isola nel cuore del Mediterraneo Cipro è un Paese White list, quindi non ci sono problematiche riguardo al trasferimento di residenza.

La tassazione è del solo 5% sui redditi da pensione provenienti dall’estero e superiori alla cifra di 3.420 euro.

Un altro enorme vantaggio è che sotto questa soglia gli assegni previdenziali non vengono proprio tassati.

4) Romania

Il ultimo, anche il Paese balcanico è un’ottima alternativa per chi vuole spingersi più ad est. In Romania per i pensionati è possibile avere un’aliquota speciale al 10%, un terzo di quella media italiana. Da tener presente che non si tratta di una agevolazione particolare. Infatti, l’aliquota è fissa per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.n