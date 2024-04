Tiscali affida la SEO del portale Tiscali News a MADS

Tiscali affida la SEO del portale Tiscali News a MADS

società del gruppo Tessellis attiva nel settore Media & Tech oltreché nelle Telecomunicazioni,, agenzia di digital marketing con base a Roma,e rafforzare così la sua posizione nel panorama dell’informazione online italiana.

La collaborazione segna l’inizio di un percorso volto al rilancio e al potenziamento della visibilità di uno dei principali punti di riferimento per l’informazione in Italia, nonché fulcro di un complesso ecosistema digitale e multimediale: un universo che comprende contenuti generalisti – Tiscali News -, verticali – Milleunadonna, Gamesurf, Bike e TCF – e piattaforme – Tiscali Shopping, Tagliacosti e Tiscali Mail – con una customer base complessiva di circa 9 milioni di utenti.

La scelta di avvalersi di MADS è stata dettata dalla profonda conoscenza del mondo digitale che l’agenzia romana ha dimostrato negli anni, supportando numerose aziende nella definizione e nell’implementazione di strategie online efficaci.

La partnership non si limiterà alla sola ottimizzazione SEO

Le due aziende hanno infatti in programma una serie di iniziative congiunte, incluse campagne di marketing digitale e lo sviluppo di nuovi formati di contenuto, che contribuiranno a diversificare l’offerta informativa del portale e a intercettare nuovi segmenti di pubblico.

Inoltre, la collaborazione si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento tecnologico e editoriale per Tiscali News, che nei prossimi mesi vedrà l’introduzione di nuove funzionalità e servizi, sempre con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e di consolidare il rapporto di fiducia e di riferimento con i suoi lettori.

“L’accordo con MADS rappresenta un passo significativo nel nostro impegno costante verso l’innovazione e la qualità dell’informazione.”, ha dichiarato Francesco Sortino, Direttore della Divisione Media & Tech di Tiscali, sottolineando l’importanza di adattarsi in modo proattivo alle sfide del panorama mediatico digitale. “Siamo fiduciosi che l’esperienza di MADS contribuirà notevolmente a rafforzare la presenza online di Tiscali News, ottimizzando la struttura del sito, migliorando la visibilità dei suoi contenuti sui motori di ricerca e, di conseguenza, la nostra capacità di raggiungere e coinvolgere un pubblico sempre più ampio”, ha concluso Sortino.

MADS ha espresso grande entusiasmo per questa nuova sfida. “È un onore per noi lavorare a fianco di un brand prestigioso come Tiscali News.”, ha commentato Daniele Mastrosimone, co-founder di MADS. “Siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre competenze per assicurare che il portale non solo mantenga la sua leadership informativa, ma accresca la sua visibilità organica.”