Lu Carrasciali Timpiesu 2023: giovedì 16 la sfilata dei carri allegorici

A Tempio Pausania prosegue l’edizione 2023 di Lu Carrasciali Timpiesu, un carnevale allegorico unico nel suo genere il cui slogan è Tutti matti! Lu mundu a lu riessu (“Tutti matti! Il mondo al rovescio”). Domani, giovedì 16 febbraio, è in programma la sfilata dei carri allegorici. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 15.00

Archiviato il Raduno delle Bande Musicali svoltosi domenica 12 febbraio, l’attenzione è ora rivolta alla sfilata di apertura. Come tradizione vuole, giovedì grasso (che quest’anno cade il 16 febbraio) avrà inizio la storica sei giorni carnevalesca di Lu Carrasciali Timpiesu. Si comincerà con la tradizionale sfilata di apertura che prevede l’ingresso in città di Re Giorgio e l’esibizione dei carri allegorici.

Il corteo, aperto da Sua Maestà, partirà dalla parte alta della città per raggiungerne il centro. Il sovrano, accompagnato dalla sua variegata corte, incontrerà il popolo e preannuncerà l’inizio della festa che per sei giorni lo vedrà protagonista in una doppia veste: dapprima di felice sposo e in seguito di imputato in un processo che lo giudicherà responsabile di ogni nefandezza e che lo condannerà alla pena capitale.

Top secret le informazioni su allegorie e carri. É risaputo invece che a dirigere la sfilata sarà Alessandro Achenza, direttore artistico dell’evento e mattatore dell’intera manifestazione.

Lu Carrasciali Tempiesu in tv e in streaming. Dove seguire la sfilata del 16 febbraio

Tradizionalmente le televisioni garantiscono una copertura pressoché totale della manifestazione. Sarà così anche quest’anno.

Giovedi 16 e domenica 19 febbraio le dirette televisive saranno curate da Teleregione Live. L’emittente le trasmetterà sul canale 88 HD del digitale terrestre e sul proprio sito internet. L’evento sarà fruibile anche su Twitch, You Tube e Facebook.

Da sottolineare che anche Canale 48 coprirà tutti gli eventi in calendario, a partire proprio dalla sfilata di giovedì 16 febbraio. Per seguirli basterà collegarsi sul portale web della rete televisiva. Il 21 febbraio ci sarà l’abituale diretta su Videolina (canale 10 del digitale terrestre e 819 di Sky).

