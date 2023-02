L’equipaggio sardo Mura-Demontis al via del Campionato italiano Rally Terra Storico.

Il grande ritorno di Costantino Mura navigato dall’esperto Marco Demontis.

È un grande ritorno negli sterrati quello del pilota gallurese Costantino Mura, che affiancato

dall’esperto Marco Demontis, sarà al via del Tricolore Rally Terra Storico. E sarà a bordo di una Lancia Delta gommata Pirelli e preparata dalla Colombi racing team. L’equipaggio debutterà al 3° Rally Storico Valle del Tevere in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio sugli sterrati aretini.

Costantino Mura, di Tempio, Classe 1961, ritorna ai motori con i colori del Team Autoservice Sport, scuderia del navigatore Demontis. Nella vita di tutti i giorni Mura è imprenditore nel settore medico. Tra le sue gare va sicuramente ricordata il Rally dei Faraoni in Egitto con il caro indimenticato Nicola Imperio. E la selezione italiana per il sempre ostico Camel Trophy in Costa d’Avorio. Oltre 40 le presenze nei rally, tra cui le molteplici partecipazioni al Rally Costa Smeralda.

Marco Demontis, Classe 1986, arriva da Santa Maria Coghinas. E’ uno specialista dei rally come navigatore. Demontis corre spinto da una grande passione per il motorsport e ha all’attivo ben 91 gare sia in Sardegna che nella penisola, e in Spagna e Germania. Tra queste il WRC Rally Italia Sardegna e l’Europeo rally. Nel 2022 ha avuto un’esperienza anche nell’Aci Team Italia, una sorta di Nazionale italiana di rally.

Main sponsor dell’equipaggio sardo al via del tricolore storico è la Multimed, azienda leader nella distribuzione e commercializzazione dei presidi medico-chirurgici. La Multimed ha un’esperienza ventennale ed è in crescita costante. Oggi Multimed è una solida realtà nel contesto del Nord Ovest Italia e, contestualmente, sta ampliando i propri orizzonti in chiave nazionale.

Il team coniuga quotidianamente i valori della concretezza e del dinamismo, accorpando figure professionali di maturata esperienza a giovani specialisti del settore. Ossia una sinergia dalla quale caturisce una costante crescita aziendale.

I sostenitori

Tra i sostenitori di Mura-Demontis anche la Dianel, azienda di Mura, Nieddu Trasporti e Kartel System. Dianel Servizi Medici Specialistici, con sedi ad Arzachena e Tempio Pausania, offre servizi legati alla salute, allo sport, alla riabilitazione, alla bellezza e formazione sulla sicurezza. Mette a disposizione dei pazienti numerosi specialisti in un unico centro, organizza screening dedicati alla prevenzione e diagnosi precoce, grazie anche ai macchinari di ultima generazione, alla divisione di radiologia diagnostica e ad un ambulatorio infermieristico attrezzato e moderno.

Tricolore Rally Terra Storico

Il 3° rally terra valle del Tevere Arezzo è organizzato dalla Valtiberina Motorsport e

coinvolgerà il territorio di Arezzo e provincia, diramandosi dal capoluogo verso la Valtiberina

Toscana, attraversando i paesi di Anghiari, Sansepolcro, Pieve Santo Stefano e Monterchi.

Quattro le prove speciali “Alpe di Poti”, “Battaglia di Anghiari”, “Cerbaiolo” e “San Salvatore” per un totale di 9 passaggi. Un programma intenso quindi per la prima sterrata d’Italia della stagione 2023.

Il calendario del Campionato Italiano Rally Terra Storico a cui prenderanno parte Costantino Mura e Marco Demontis:

10-12 febbraio 3° Rally Storico Valle del Tevere;

14-16 aprile, 5° Rally Storico Val Tiberina;

16-18 giugno 8° San Marino Historic Rally;

15-17 settembre 20° Rally Vermentino;

24-26 novembre 3° Rally del Brunello Storico.

