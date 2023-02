Il salotto delle celebrità a Sanremo con tanti vip

Tutto pronto per “Il Salotto delle Celebrità” a Sanremo, l’hospitality più originale e attesa durante il Festival della Canzone Italiana 2023.

Il Salotto delle Celebrità è un hospitality talk live trasmesso in streaming web e su alcune emittenti televisive regionali e nazionali. Non solo: anche su palinsesti radiofonici. Ha l’obiettivo di raccontare in tempo reale, tramite personaggi del cinema, del teatro e del grande schermo, grandi eventi internazionali. Tra questi, il Festival del Cinema di Venezia, il Festival del Cinema di Roma e il Festival della Musica di Sanremo.

Il Salotto delle Celebrità è nato dalla passione per il mondo patinato dello spettacolo, del jet set e del glamour. L’intento è quello di utilizzare la grande popolarità di personaggi famosi e celebrità per raccontare e pubblicizzare realtà artigiane e imprenditoriali italiane.

L’hospitality, pensata e progettata da Alessandro Grifa, titolare di AG Agency Management è un format televisivo d’intrattenimento. E’ ribattezzato da lui stesso come “la lounge ufficiale più esclusiva che coccola imprenditori e vip”.

L’hospitality del format è organizzata in Room: la Live & Conference Room, il talk show che ospita i vip e commenta in diretta live tutto quello che accade durante la kermesse sanremese con le interviste agli ospiti. La Beauty Room, area dedicata al mondo del beauty. Qui, si va fra benessere del corpo, dei capelli e del viso. Tutte le celebrità trascorreranno momenti di relax, accolti e coccolati da operatori esperti e brand che proporranno prodotti esclusivi e trattamenti altamente innovativi. La Vip Lounge Room, infine. La zona più amata dai nostri ospiti, dove pregiate aziende dell’enogastronomia delizieranno e intratterranno i vip con i loro show cooking e le degustazioni enogastronomiche.

Il programma del Salotto delle Celebrità

Ad aprire l’hospitality di cinque giornate, la conduttrice Raffaella Di Caprio accompagnata da Alberto Zanni di Radio Cluster FM, che accoglieranno le celebrity ospitate nella live room per commentare le prime serate del Festival di Sanremo e trattare anche temi del sociale; durante l’hospitality live avremo anche la presentazione della seconda stagione del format Cenerentola 24 in onda su Real Time e Amazon Prime. Avremo inoltre la diretta radio su Radio Cluster FM e tv con le interviste presso il format Mattina Live dell’emittente televisiva centro sud Italia Canale 8.

Le Room dell’hospitality: la Vip Lounge room ad offrire convivialità e intrattenimento ai nostri ospiti vip, che potranno assaggiare drink e vini degli sponsor Miliare e True Colours, accompagnati da prelibatezze gastronomiche. La Experience Beauty room, l’area dedicata a coccolare i vip, che verranno presi in cura dai nostri hair stylist, make-up artist e professionisti del beauty, selezionati da tutta Italia, e proveranno i prodotti di: Solisa, brand che realizza integratori pensati per aiutare e ritrovare equilibrio, benessere e salute in modo naturale; Tariskin Cosmetics, la dermocosmesi che si impegna al fianco della scienza e della ricerca con prodotti skincare; Selavie Cosmetics, un brand creato per la cura del corpo con un’attenzione particolare al benessere del cliente nel trattamento; Fontana Contarini Cosmetics, un brand storico di make-up e skincare interamente realizzato in Italia; BRS Italia un brand moderno e innovativo per l’hair and beauty make-up.

La giornata del 9 Febbraio 2023 invece vedrà la Cena di Gala al Victory Morgana Bay, una serata ricca di vip fra personaggi dello spettacolo, cantanti, giornalisti e imprenditori, per una serata all’insegna dell’intrattenimento, dell’eleganza e della mondanità.

Gli ospiti Vip:

Faranno tappa tantissimi ospiti dal mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, tra cui oltre a Raffaella Di Caprio, che sarà anche la conduttrice del format, insieme ad Alberto Zanni di Radio Clouster: Roberto Alessi, Matilde Brandi, Manila Nazzaro, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, i cantanti Pago e Giuseppe Povia, Mercedesz Henger, Eva Henger, Cecilia Capriotti, Mitch, Francesco Salvi, Maria Monsè e altri.

Aziende Sponsor:

Un sentito e particolare ringraziamento a tutte le aziende sponsor: Assofram, Aupo, Brand Gioielli, BRS Italia, Daniele Giovani Milano, Ferrai Hub, Fontana Contarini Cosmetics, La Tua Specialista Femminile, Giovanardi, Imperial Forma Mentis Gym, Kaki, Maestro Riverso, Medea Sposa Le TueEmozioni, Miliare Sorrento Coast, My Intimate, Nexteos, Offside Napoli, Pisano Sartoria Italiana, Raytent, Selavie Nails, Solisa, Tariskin, MBG Costruzioni e True Colours.