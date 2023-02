Elly Schlein ha vinto a sorpresa le primarie per diventare il nuovo segretario del Partito Democratico. Ma qual è la sua posizione in tema di giochi e riguardo al settore delle scommesse? L’ex vicepresidente della regione Emilia Romagna ed attuale parlamentare si è interessata all’argomento anche recentemente: è infatti dello scorso settembre la sua adesione al progetto “Mettiamoci in gioco”, una campagna nazionale – si legge sul profilo Facebook dell’associazione – contro i rischi del gioco d’azzardo. Proprio su Facebook, il 24 settembre del 2022 veniva annunciato l’ingresso di Elly Schlein nella squadra di “Mettiamoci in gioco”, con queste parole: “Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia Romagna e capolista indipendente della lista Pd nel collegio bolognese alla Camera, ha aderito all’appello lanciato dalla nostra campagna ai parlamentari”. Riporta l’Agenzia Agimeg. advertisement Nello specifico, attraverso l’adesione a questo progetto, i princìpi abbracciati dalla Schlein in tema di gioco e scommesse sono quattro: a) l’approvazione di una legge di riordino complessivo del settore del gioco d’azzardo. Con particolare attenzione per il gioco online, in forte crescita dall’inizio della pandemia. Una normativa che va definita, di concerto, da ministero della Salute, ministero del Lavoro e delle politiche sociali e ministero dell’Economia. Normativa che preveda la riduzione dell’offerta del gioco d’azzardo; b) la salvaguardia della possibilità, per Regioni ed Enti locali, di intervenire con normative e regolamenti sull’offerta del gioco nel proprio territorio; c) l’obbligo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a fornire pubblicamente e periodicamente i dati sul settore, necessari sia per intervenire sull’offerta sia per valutare l’efficacia dei provvedimenti promossi dagli Enti locali. A questi ultimi l’Agenzia dovrebbe fornire sempre, e tempestivamente, i dati richiesti; d) l’attenzione al tema delle dipendenze. Nello specifico, della dipendenza dal gioco d’azzardo nella ridefinizione del sistema sanitario e sociosanitario, in un’ottica di medicina di prossimità e di assistenza territoriale, come previsto nel Pnrr. Inoltre, un piccolo passaggio sul tema del gioco è dedicato anche nel programma presentato dalla Schlein nella sua candidatura a segretario del PD. Qui si legge: “Dobbiamo spezzare i legami tra criminalità organizzata, ambiente e settore agroalimentare e quelli tra le mafie e il gioco d’azzardo illegale“. Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui