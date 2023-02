Cambiamento climatico: Ordine Geologi della Lombardia in prima linea nell’attività di conoscenza!

Stefania Migliavacca (Docente di Economia e Energia dell’Ambiente dell’Università di Pavia) : “Il cambiamento climatico è qui. I suoi effetti stanno già condizionando i nostri stili di vita. Rispetto all’era pre-industriale (1850), la temperatura media è già aumentata di 1.1°C e i modelli previsivi dicono che, se non cambiamo rotta, a fine secolo potremmo arrivare a +3.6°C”.

Roberto Perotti (Presidente Ordine Geologi Lombardia) : “Gli effetti si notano anche in in Lombardia. L’Ordine dei Geologi Regionale è in prima linea nelle attività di conoscenza e formazione professionale”.

Stefania Migliavacca, docente di Economia e Energia dell’Ambiente dell’Università di Pavia:

“Il cambiamento climatico è qui: i suoi effetti stanno già condizionando i nostri stili di vita. Rispetto all’era pre-industriale (1850), la temperatura media è già aumentata di 1.1°C e i modelli previsivi dicono che, se non cambiamo rotta, a fine secolo potremmo arrivare a +3.6°C. Cosa possiamo fare? Occorre disaccoppiare il consumo di energia, che porta benessere e sviluppo, dalle emissioni dannose. La transizione energetica in atto sarà abbastanza rapida da evitare il disastro? Difficile dirlo: si tratta di un fenomeno complesso che inizia lentamente e tende ad assumere andamenti non lineari: fare previsioni rischia di essere un esercizio sterile.

advertisement

Di una cosa siamo certi: occorre elettrificare quanto più possibile gli usi energetici finali e decarbonizzare la produzione di energia. Finora non ci siamo impegnati abbastanza: l’elettricità rappresenta solo il 20% dei consumi energetici a livello mondiale mentre le fonti fossili (carbone, petrolio e gas naturale) costituiscono l’80% della domanda di energia primaria, esattamente come 25 anni fa. In termini monetari, si stima che per evitare il disastro climatico dovremmo investire il 2% all’anno del PIL mondiale, vale a dire 1.7 trillioni di dollari all’anno. Se la cifra vi pare esorbitante, sappiate che è poco meno della spesa militare mondiale del 2020 e che rappresenta il valore del cibo che ogni due anni finisce nei nostri rifiuti. Dunque, la sfida è ardua ma non impossibile: alla fattibilità tecnica ed economica serve affiancare la volontà politica. Non sarà facile, ma ne sarà valsa la pena”.

L’impegno, in prima linea, dell’Ordine dei Geologi della Lombardia, nel favorire la conoscenza di tali temi nell’ambito del Piano di Formazione Professionale.

Roberto Perotti, Presidente Ordine Geologi della Lombardia:

“La mitigazione del rischio climatico è parte dei temi che l’Ordine dei Geologi della Lombardia ritiene centrali anche nell’ambito del piano di Formazione Professionale. Siamo appena reduci da un seminario di successo tenutosi il 20 Gennaio a Pavia, proprio sul rischio Climatico. Qui abbiamo analizzato le azioni messe in campo dalla Regione Lombardia ad attuazione del Programma Energia Ambiente e Clima per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Continueremo su questa strada, al fine di garantire agli iscritti la migliore formazione e all’opinione pubblica strumenti adeguati di conoscenza”.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui