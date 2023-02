A “Giochi di parole” ospiti il cronista Daniele Magnani e il cantautore Rodolfo Santandrea

“Giochi di parole, il talk televisivo “made in Faenza”, ospita il giornalista Daniele Magnani e l’artista musicale Rodolfo Santandrea (premio della critica a Sanremo 1984)

Trasmessa un’altra bella puntata del talk televisivo “Giochi di parole”, il nuovo format in onda tutti i mercoledì sera su Teleromagna alle 23.30 e, in replica, il venerdì mattina all’una (su Canale 80 in onda il mercoledì alle 21 ed il sabato a mezzanotte).

advertisement

La trasmissione, registrata tutti i lunedì alla sala giochi “Lucky Ocean” di Faenza, è un gradevole contenitore di vari argomenti, anche se il filo conduttore del copione resta il calcio con sconfinamenti occasionali nel mondo della cronaca, dello spettacolo e della cultura.

Ospiti di questa settimana sono stati lo speaker radiofonico del Cesena Calcio Daniele Magnani, una delle voci più autorevoli del giornalismo bianconero, e

Rodolfo Santandrea, musicista, cantautore e compositore faentino che, nell’edizione del 1984, ha vinto il premio della critica al festival di Sanremo con “La Fenice”.

Santandrea, in pieno Covid, fu anche al centro di un clamoroso caso mediatico quando, mentre stava suonando il violino al mercato di Gambettola, venne “cacciato” perché privo di autorizzazioni. L’episodio finì poi sui social. Infatti, è diventato un caso emblematico di una situazione di grave difficoltà in cui versavano gli artisti durante i mesi durissimi della pandemia.

Il successo dello show

Dopo quattro puntate, il talk-show “made in Faenza”, partito senza troppe ambizioni, si è ormai ritagliato un suo spazio nei palinsesti televisivi locali. Inoltre, è diventato un bizzarro diversivo nella programmazione serale. Merito della conduzione veloce ed informale dell’anchor-man Maurizio Marchesi, delle esibizioni al piano dell’architetto faentino Maurizio Lucca. Nonchè degli interventi della “velina” faentina Federica Ligorio e della veracità di Francesco “Gerry” Serafini, detto “Maracanà”.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui