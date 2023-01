WINTER SALES – Al via i saldi Rock Rose.

Oggi la blogger Giulia Quaranta Provenzano ci propone un focus sui straordinari abiti e accessori firmati Rock Rose che non potete assolutamente perdervi… dunque visitate l’e-commerce di Francesca Pinardi

Rock Rose: il brand tutto al femminile

Rock Rose è un brand di capi d’abbigliamento e accessori femminili che si caratterizza per le grafiche particolari così da distinguersi dalla massa. I pattern del marchio fondato dall’illustratrice e designer italiana Francesca Pinardi vengono creati al fine di valorizzare la personalità di ogni singola donna in modo tale da far sentire bene ciascuna di noi in quanto – citando proprio Francesca – dobbiamo vestirci innanzitutto per noi stesse, per piacerci e non solo perché ci crediamo in dovere di “fare bella figura” agli occhi delle altre persone.

Abiti retrò – quelli firmati Rock Rose – che sono facili da indossare (anche se si hanno delle disabilità) e comodi. Ogni vestito è realizzato per cercare di andare incontro alle esigenze di mamme-tutto fare, lavoratrici instancabili, appassionate viaggiatrici le quali necessitano di indumenti di qualità, di tessuto durevole, che non si stropiccino e che non si debbano neanche stirare una volta ritirati dallo stendino.

Linee sartoriali di vestiti dal design unico, eticamente prodotti in Italia – alcuni altresì in piccoli laboratori, ma mai in serie! – e che nel lavarli non stingono e non macchiano. È consigliato il lavaggio dei capi a mano (o in lavatrice a freddo, o a un massimo di 30 gradi), con centrifuga bassa, con programmi delicati mentre è, poi, bene lasciarli asciugare preferibilmente appesi e non utilizzando l’asciugatrice.

Materiale e composizione, come ordinare

I capi elasticizzati Rock Rose in cotone 100% caldo, morbidi e confortevoli, vestono qualsiasi tipo di fisico, esaltando il corpo di ogni donna grazie a modelli che donano una graziosa forma a clessidra e che adesso è possibile trovare in saldo sullo shop online del brand [clicca qui https://www.rockrose-shop.com/ per accedere al sito Internet del marchio dato alla luce da Francesca Pinardi].

La spedizione degli articoli Rock Rose è veloce: gli acquisti effettuati arrivano sempre in 24/72 ore. Il costo del corriere BRT o GLS è di Euro 3,95 per l’Italia e di Euro 9,95 per l’Europa… mentre è, invece, gratis per ordini sopra i 110 Euro (Italia) e sopra i 120 Euro (Europa). Se, tuttavia, si preferisce avvalersi di una spedizione che prevede la consegna della merce entro 4/6 giorni lavorativi – tramite Colis Privé, Packeta, Hermes, Sending o PostNL – il costo è di Euro 4,95 (soltanto per l’Europa).