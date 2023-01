Il mese scorso gli operai della Tossilo Spa sono rimasti senza stipendio. Niente stipendio e neanche la tredicesima per 30 operai impiegati nella gestione della piattaforma dei rifiuti di Tossilo, a Macomer.

Trenta famiglie hanno passato il Natale senza un soldo, per una situazione per la quale viene messa sotto accusa la Regione. Non bastò assicurare agli operai che probabilmente gli stipendi sarebbero arrivati ai primi di gennaio. “Ce lo dicono da sempre e poi, puntualmente, le promesse non vengono mantenute. – dice Mirko Santoro – Siamo in balia delle onde. Non ci pagano e siamo senza prospettive per il futuro”.

“Siamo rimasti senza la tredicesima e senza lo stipendio, quindi senza prospettive per il futuro – dice Patrizio Serra, uno dei 30 lavoratori della Tossilo Spa – la Regione non ci paga e non ci dà nessuna garanzia. Viviamo alla giornata, costretti a chiedere soldi in prestito ai nostri genitori, chi ha la fortuna di averli. Quando arrivano gli stipendi, sempre in ritardo, le banche ci portano via tutto, perché dobbiamo pagare le rate arretrate del mutuo della casa, prestiti e quant’altro”.

advertisement

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui