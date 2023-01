Riprendono ad Oristano i lavori per “Distretto Rurale Centro Occidentale”

Riprendono ad Oristano i lavori per la costituzione del “Distretto Rurale Centro Occidentale Sardegna”.

Martedì 17 gennaio alle ore 17:00, presso l’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano, si terrà l’assemblea generale volta ad acquisire le ultimissime osservazioni e proposte in vista della fase finale del percorso di riconoscimento, ovvero la costituzione del soggetto giuridico che avrà l’onere di dare attuazione al progetto.

Al fine di favorire la partecipazione si comunica che sarà possibile seguire l’evento in streaming sul canale YouTube di Super TV Oristano .

Come noto, lo scorso anno è stato avviato il percorso di animazione territoriale che ha visto la partecipazione attiva di numerose realtà imprenditoriali, associative e istituzionali del territorio. Obiettivo degli incontri è stato quello di coinvolgere tutti i “portatori di interesse” nel processo di sviluppo e nell’elaborazione del Piano Programmatico di Distretto.

Dopo un rallentamento del percorso intrapreso, causato dalla ferma volontà di voler costituire un unico distretto rurale della Provincia di Oristano, tutto è pronto per ripartire. Il gruppo promotore, costituito dai GAL Barigadu-Guilcer, Marmilla, Sinis e dal Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, si dice soddisfatto della nutrita partecipazione e dell’interesse mostrato dai vari portatori di interesse del territorio e sottolinea l’esigenza di promuovere la loro integrazione sinergica avendo cura di privilegiare la qualità e la condivisione di idee, proposte e progetti che possano assicurare maggiore competitività con gli altri territori della Penisola.

Ricordiamo che l’obiettivo comune del Gruppo Promotore è quello di voler rafforzare i sistemi produttivi locali dell’intero territorio della Sardegna centro occidentale. Ciò potrà avvenire attraverso la creazione di una omogenea identità produttiva, ambientale e storico-culturale. Quest’ultima dovrà essere caratterizzata da un innovativo processo di integrazione fra il mondo dell’agricoltura e quello della pesca con le altre attività imprenditoriali esistenti. Le linee guida di questo approccio innovativo si basano sulla volontà di promuovere i benefici e incentivare l’accesso degli operatori economici a risorse regionali. Ma anche a risorse nazionali e comunitarie a livello di distretto, sulla creazione di un ricco sistema di “reti interdistrettuali di filiere”. Ed infine coniugare identità territoriali talvolta distanti tra loro.

Appuntamento quindi da non perdere. Di particolare rilevanza e indispensabile per poter arrivare in tempi celeri al riconoscimento ufficiale del Distretto Rurale della Sardegna Centro Occidentale da parte della Regione.