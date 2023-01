Nel videoclip di “Mi perdo” de La Chiamata d’Emergenza l’emblema di un dialogo interno senza fine.

Il brano disponibile nelle piattaforme digitali e in radio dall’11 gennaio “Nelle piccole cose che non so più ascoltare

non so più spiegare ma vorrei morire

dentro di te”

Mi Perdo, singolo di esordio del duo pugliese La Chiamata d’Emergenza

Disponibile su YouTube il videoclip di Mi Perdo, singolo di esordio del duo pugliese La Chiamata d’Emergenza scritto da Marco Di Nunno e arrangiato da Andrea Cascini con la partecipazione musicale di Francesco Cassano.

Il videoclip è diretto da Balto ed è rappresentato da un gioco di luci stroboscopiche alternate ad inquadrature in penombra, scene che veicolano forti stati d’animo umano con un utilizzo di arte povera come teli trasparenti.

Significativa è la relazione tra i due attori, Marco e Chiara, che mettono in scena un incontro fatto di gesti semplici e in totale leggerezza, come un intreccio di mani, un abbraccio o un desiderio espresso e represso attraverso un avvicinamento di corpi mai del tutto realizzato a pieno.

Fiore all’occhiello è infine la scena dell’assolo di Francesco, realizzata da un eco di effetti sdoppianti come a voler rappresentare graficamente le sfaccettate forme di personalità che percuotono l’animo umano.

“Il videoclip di Mi Perdo è l’emblema di un dialogo interno che non ha mai fine e che si proietta in un combattimento verso il ‘vuoto’ tramutato in un’ombra, la propria.”

– La Chiamata d’Emergenza.

Il brano nasce in versione “piano e voce” in un appartamento a Milano, mentre la produzione finale è un connubio fra strumenti elettronici e cordofoni come la chitarra elettrica che rievoca sonorità e connotazioni stilistiche appartenenti a differenti culture musicali, quali la musica pop, trap, R&B e soul, trasportando l’ascoltatore in un’esperienza musicale particolarmente ricercata dal punto di vista compositivo, stilistico, di arrangiamento e sound design.

Credits

Diretto da Balto

Musica e testo: Marco Di Nunno

Arrangiamento: Andrea Cascini

Prodotto da: La Chiamata d’Emergenza

Direzione Vocale: Jaze Knight

Recording, mixing & Mastering: Pasquale Garofalo – Studi ADM Bitonto

Attrice: Chiara Mattia

Fotografa di scena: Lorella Furelo Semeraro

Backstage Video: Martina Rubini

Make up: Nella Zizzi

Un ringraziamento speciale a: Allegra Brigata Spazio12

Bio

“Siamo un duo pugliese nato a Bitonto da una vera e propria chiamata d’emergenza.

Uno squillo inatteso, l’incontro, un impeto subitaneo e l’esigenza di raccontare al mondo le nostre radici, mantenendo fedele la sensazione costante di sentirsi fili d’erba dentro una vita cinica e perfezionista.

Non ci piace etichettarci con un solo genere;

ci sentiamo trasversali come i gusti di gelato che scegliamo prima di salire sul palco.



Siamo nicchia di questa società". Fottutamente romantici, ribelli del bello e guerrieri difensori della gentilezza. La Chiamata d'Emergenza è un duo pugliese formatosi in periodo pre-pandemia a seguito di una vera e propria "Chiamata d'Emergenza".



Uno squillo inatteso, l’incontro fugace, un impeto subitaneo e l’esigenza di raccontare il progetto, attraverso la penna di Marco, la chitarra e gli arrangiamenti di Francesco rievocando sonorità e connotazioni stilistiche appartenenti a differenti culture musicali, quali la musica pop-rock, R&B e soul.