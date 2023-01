“La guerra di Pasca” di Cosimo Filigheddu: presentazione alla Ubik Olbia

Appuntamento venerdì 20 gennaio dalle 18.30 alle 19.30 a Olbia, in Viale Aldo Moro 97, presso la Libreria Ubik: Cosimo Filigheddu presenterà il libro “La guerra di Pasca” edito da Il Maestrale. Dialogherà con l’autore Francesco Giorgioni

“La guerra di Pasca”

Autunno 1943. Dopo l’Armistizio i tedeschi hanno lasciato la Sardegna e i comandi angloamericani ne hanno preso il controllo.

A Sassari, nella principale città del cosiddetto Capo di Sopra, la quindicenne Pasca bussa alla porta di casa Misuraca, una delle tre famiglie, insieme a quelle Berlinguer e Pigliaru, in cui lei, rimasta orfana, presta servizio per mantenersi e continuare a coltivare il sogno del diploma magistrale.

La giovane racconta di avere appena subito uno stupro e di aver reagito sparando al suo violentatore, un soldato statunitense. I Misuraca decidono di nascondere la ragazza per qualche giorno, attendendo l’evolversi degli eventi.

In casa Berlinguer e in casa Pigliaru ci s’interroga però sulla sua scomparsa. I rampolli delle due famiglie si mettono alla ricerca di Pasca: da una parte il comunista Enrico e dall’altra il fascista Antonio, per certi versi così simili eppure così distanti per via delle rispettive convinzioni politiche.

Parallelamente, due indagini ufficiali – quella condotta da un carabiniere e quella di un ufficiale americano – cercano di far luce sul ferimento del violentatore. Sulle tracce di Pasca, però, ci sono anche i servizi segreti: c’è chi sospetta che la ragazza possa addirittura essere pedina di un complotto per catturare il Duce.

Il mix perfetto: ricostruzione storica, fine ritratto psicologico ed efficacia drammatica

Nel centenario della nascita di Enrico Berlinguer e Antonio Pigliaru, Filigheddu rende protagoniste della narrazione le due grandi figure intellettuali e politiche. Un romanzo di formazione con intrecci da racconto spionistico.

Nel corso della storia si ritaglieranno un ruolo anche il futuro Presidente della Repubblica Antonio Segni e don Salvatore Capula, l’ultimo confessore di Mussolini.

Il risultato è un affresco policromo dove l’attenta ricostruzione storica si coniuga al fine ritratto psicologico e a una rara efficacia drammatica.

L’autore

Cosimo Filigheddu (Sassari, 1951) è giornalista, saggista e autore di numerose commedie rappresentate con successo nei teatri sardi. Ha esordito nella narrativa con Rosa Zicchina e i suoi colera (2021). La guerra di Pasca è il suo secondo romanzo.

Per ulteriori informazioni

Libreria Ubik Olbia

e-mail: olbia@ubiklibri.it

Telefono: 0789 57075

Facebook: Libreria Ubik Olbia

Instagram: ubikolbia

