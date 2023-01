Droga: lotta contro il tempo dei volontari per informare i ragazzi prima che arrivino gli spacciatori

Nei prossimi giorni le iniziative di prevenzione verranno fatte nelle strade e negozi di Monserrato, Olbia, Nuoro e Seneghe.

Sono più decisi che mai a rendere dura la vita agli spacciatori i volontari di Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology. Nelle giornate tra lunedì 30 gennaio e mercoledì 1° febbraio informeranno i cittadini di Monserrato, Olbia, Nuoro e Seneghe, con la distribuzione di centinaia di opuscoli informativi sugli effetti causati dall’uso di sostanze stupefacenti.

Purtroppo gli spacciatori non vanno in vacanza. Incuranti dei pericoli, compresa la possibilità di finire in manette come dimostrano i recenti arresti effettuati nell’hinterland cagliaritano, continuano nelle loro attività criminali per rifornire il mercato della “merce” richiesta dai malcapitati “clienti”.

In questo scenario difficile e pericoloso, le azioni di prevenzione dei volontari devono essere necessariamente più veloci. Devono anticipare con la corretta informazione prima che gli spacciatori arrivino ai ragazzi con le loro menzogne.

“L’arma più efficace contro la droga è l’istruzione” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard. Si, perché l’esperienza insegna che là dove c’è conoscenza è più difficile che le bugie prendano il sopravento. Infatti, da un sondaggio recente emerge che oltre il 50% di chi non ha mai fatto uso di droghe ha avuto una corretta informazione preventiva che li ha distolti dal farne uso.

Nonostante i volontari portino avanti le iniziative da diversi anni in oltre 100 comuni della Sardegna e gli opuscoli siano conosciuti da un gran numero di persone, gli esercenti richiedono un maggior numero di copie. Infatti, riferiscono: “molti clienti sono interessati all’argomento e li prendono avendo in casa ragazzi adolescenti da informare”.

Continuare a informare affinché tutti i ragazzi siano messi nelle condizioni di decidere liberamente e consciamente sul loro futuro. Questo è lo scopo dei volontari di Mondo Libero dalla Droga. Infatti, sono convinti che il futuro di ognuno dei nostri giovani riguarda direttamente o indirettamente il futuro di ciascuno di noi.

Info: www.cagliariliberadalladroga.com

