Andrea Costa – “Mille Passi”

Andrea Costa – “Mille Passi” è un brano pop dalle tonalità sonore nostalgiche degli anni 80 e 90, scritto da Andrea Costa.

E’ racchiuso proprio nel titolo stesso del brano il sunto di questa canzone. Andrea Costa – “Mille Passi”.

L’insieme di sveglie, giornate, persone conosciute, avventure vissute nella storia della vita di un ogni uomo adulto.

Le esperienze di vita in ogni campo fanno trasformare un uomo in ciò che effettivamente è.

Ogni accaduto, ogni persona e ogni rapporto umano-interpersonale fanno parte di “quei” passi che sono poi la VITA.

Guarda il video: https://youtu.be/-uA_yRwIQeY

Andrea Costa nasce a Lucca e da sempre ha due passioni.

La gioia di vivere e la musica.

In entrambi i settori, si impegna, studia e da vita al percorso artistico della sua carriera.

Si caratterizza per una grandissima facilità nello scrivere canzoni, e lo fa per se e per artisti con i quali stringe collaborazioni.

Partecipa come cantante e come autore a vari talent e realizza diverse produzioni di suoi brani con etichette dance che si avvalgono di distribuzione mondiale.

La scrittura di Costa si contraddistingue sempre e comunque perchè pervade l’atmosfera musicale di positiva e rassicurante serenità, portatrice di emozioni legate a un periodo nostalgico in cui la socialità e i rapporti interpersonali erano al centro della vita di tutti.

Il suo primo singolo come cantante e autore viene realizzato dalla discografica EDEN con il titolo “Dire, fare”.

In breve raggiunge posizioni interessanti nelle classifiche e sulla base di questo successo le Edizioni Bixio gli commissionano la colonna sonora della fiction “Compagni di scuola”.

Forma la sua banda “Costaband” e con essa si esibisce in giro per l’Italia ma soprattutto nel suo territorio- la Versilia.

Da quel momento è un susseguire di eventi.

Il progetto si consolida nonostante tutto, e viene alla vita l’album intitolato “18+” titolo che con estrema chiarezza indica la maturità con cui l’artista affronta degli argomenti, temi e situazioni celebrati nei brani.

Questo mini album raccoglie otto brani per 32 minuti di musica che sono un inno alla vita e alle atmosfere che l’artista vuole e cerca nei rapporti che ha con chi lo circonda.

In ogni brano cè un po di lui e del suo vissuto.

Segui Andrea Costa su:

YouTube: https://www.youtube.com/@andreacostaofficial

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3Gvnz7ddfaOZWOj1mgTDEX?si=r0aVji2ZSQiYy-F_I6TvGg

Facebook: https://www.facebook.com/andreacostaartista

Instragram: https://www.instagram.com/andreacosta_official/

Website: http://andreacostaofficial.com/