Consultori Familiari

Consultori Familiari: attivo uno sportello per la depressione perinatale e post-partum, percorsi dedicati alle neo mamme e papà.

La Asl di Sassari attiva uno sportello per la depressione perinatale e post-partum. Consultori Familiari.

Crisi di pianto, disturbi del sonno e dell’appetito, senso di fallimento e mancanza di energie, difficoltà a relazionarsi con il neonato.

Sono alcuni dei sintomi che possono manifestarsi dopo il parto e che, con il supporto dei professionisti, possono esser gestiti al meglio.

Per contrastare questo fenomeno la Asl di Sassari, attraverso i Consultori Familiari, ha attivato dei percorsi dedicati alle neo mamme e neo papà.

Lo sportello di prevenzione della depressione perinatale e supporto nella gravidanza e nel post-partum è operativo nel Consultorio familiare della Asl di Sassari.

Uno spazio in cui, attraverso un approccio globale rivolto alla salute della donna e della coppia, in un contesto di accoglienza empatica e di formazione specialistica.

“La gravidanza e il post partum rappresentano uno dei periodi della vita a maggior rischio per i genitori, e per le donne in particolare, di soffrire di disturbi depressivi.

La Depressione Post Partum è la complicazione più comune nel periodo perinatale, coinvolgendo circa il 20% delle donne.

Recentemente il mondo clinico scientifico ha rivolto l’attenzione anche verso la compresenza di depressione perinatale paterna.

“Quando i genitori si sentono depressi nei mesi successivi alla nascita del proprio bambino, i loro sentimenti possono essere sottovalutati.

Considerati normali reazioni allo stress associato al prendersi cura del neonato, portando quindi a sottovalutare quello che invece potrebbe esser un problema di salute”.

Dichiara il coordinatore dell’Area psicologica del Consultorio Familiare, Nicola Cuda.

Tra i primi 15-20 giorni dopo il parto per le donne può presentarsi la manifestazione psicofisica del “Baby blues”.

Questo stato di malessere passeggero è caratterizzato da umore instabile, crisi di pianto, stanchezza e tristezza.

Tuttavia non alterano la capacità della donna di prendersi cura del proprio bambino.

È uno stato fisiologico riscontrato nel 70% delle donne dopo il parto.

“La maggior parte dei genitori riesce a superare questi momenti con risultati più o meno buoni, ma molti altri possono sentire i loro problemi ignorati.

Fraintesi comportando sintomi depressivi più rilevanti e difficoltà a lungo termine con gravi conseguenze anche per il sistema familiare.

In particolare per lo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e comportamentale del bambino”, aggiunge la psicologa Assunta Orritos.

Poiché è scientificamente comprovato che la depressione post partum è un disturbo potenzialmente prevedibile.

Diventa importante realizzare azioni di intervento psicologico in grado di sviluppare nei genitori abilità di coping, aumentare l’autostima.

Per informazioni e per la presa in carico è sufficiente contattare il Consultorio Familiare di Sassari, in via Rizzeddu (Palazzina C).

Numero di telefono 079/2062637, dal lunedì al venerdì.

Dalle ore 11.30 alle 12.30, oppure presentandosi presso l’accettazione del Consultorio Familiare.