XI Cine-concerto 

Torna la magia del Cine-concerto di Natale in programma a Sassari Giovedì 22 dicembre alle 20:30 nella sala “Pietro Sassu” del Conservatorio di musica Luigi Canepa advertisement Un format originale, giunto alla XI edizione ideato dal M° Vincenzo Cossu

Cinema, poesia e musica dal vivo. Sono gli elementi che creano la magia del Cine-Concerto, il format multimediale ideato dal M° Vincenzo Cossu che andrà in scena, per la sua XI edizione, giovedì 22 dicembre a Sassari. A ospitarlo sarà la “Sala Sassu” del Conservatorio “Luigi Canepa” a partire dalle 20:30. Le musiche dei: Queen,

H.Zimmer,

J.Williams,

B.Dylan,

J.Lennon,

J.Paul & B.Pasek,

L.Cohen,

N. Rota,

D.Elfman e tanti altri, saranno eseguite in modo originalissimo, mai sentito e visto! L’evento è una produzione dell’ Insieme Vocale Nova Euphonia con la partecipazione della Corale Studentesca Città di Sassari ed è patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla FERSACO/FENIARCO e dal Comune di Sassari nell’ambito del cartellone degli eventi del Natale Sassarese. Le parole del M° Cossu “Sono lieto e orgoglioso di poter presentare l’undicesima edizione del nostro Cine-concerto qui dove per me è iniziato tutto. Al Luigi Canepa mi sono formato come cantante e direttore di coro. Il mio legame con l’Istituzione va comunque oltre l’aspetto puramente musicale perché ho avuto il privilegio di rivestire il ruolo di Presidente della Consulta Studentesca e di membro del Senato Accademico e del C.d.A. Ringrazio per tanto per il Conservatorio nelle persone del Presidente Ivano Iai e del Direttore Mariano Meloni. Concludo dicendo che sarà per la nostra Associazione un onore poter dedicare l’iniziativa alla comunità Mondo X del caro Padre Morittu e che, come potranno notare gli spettatori, specialmente nel finale, lo spettacolo di quest’anno si focalizzerà con forza sul tema della pace”. Le corali saranno accompagnate da Andrea Budroni al Pianoforte, Gabriele Griva alla chitarra, Gabriele Serra alle Percussioni, Viola Tanca e Alessandra Daidone al basso elettrico, Irinel Pavaloaia al flauto e Riccardo Cherchi alla viola.

Direttore: Vincenzo Cossu Le realizzazioni multimediali sono curate da Carlo Enrico Cossu.





IL RICAVATO SARÀ IN PARTE DEVOLUTO A FAVORE DELLA COMUNITÀ DI RECUPERO “S’ASPRU” “MONDO X”



Costo del biglietto: € 10,00

(ridotti under 18 e over 80 ESAURITI)

Posti NON numerati

Per info e prenotazioni: tel. 3294078638

MAIL novaeuphonia2010@gmail.com