“Un amore di suora”: monologo al femminile in scena a Uri

Lo spettacolo in scena a Uri

Uri (SS) ritorna con il suo “Natale urese”, proponendo un monologo tutto al femminile intitolato “Un amore di suora”.

Lo spettacolo avrà luogo domenica 18 Dicembre alle ore 19.00 all’interno del Salone Parrocchiale della Chiesa di N.S. Di Paulis.

Protagonista Elisabetta Dettori, nella doppia veste di regista e interprete; le musiche sono originali e firmate Quirico Solinas. Il testo dell’opera è del poeta, romanziere e saggista Massimiliano Fois.

L’ingresso è gratuito.

La storia trattata nel monologo

Rebecca è una suora di clausura in convento da 23 anni che affronta un percorso che la porterà alla consapevolezza di sé. Un racconto a tappe, quello della sua vita; si passa da un passato tormentato in cui si riscopre vittima dei condizionamenti dell’anima, alla comparsa del dubbio, fino alla visione della luce in fondo al tunnel.

Le parole di Rebecca sono come delle epifanie che mettono a nudo le sue vere intenzioni nello stesso istante in cui le pronuncia: il passato condizionato dall’abbandono degli uomini della sua vita, determina la scelta di affidarsi all’unica entità maschile incapace di abbandonare e l’incontro con Ismael, un’anima vagante in cerca della sua via smarrita in uno spazio temporale che si ripete all’infinito, le apriranno la strada verso il mondo esterno.

L’evento arricchisce il già variegato calendario degli eventi del Natale Urese 2022, e il Comune ospita con piacere un’opera nuova ed inedita del poeta, saggista e autore Massimiliano Fois, questa volta interpretata da una voce femminile. La serata teatrale ha il Patrocinio del Comune di Uri, in collaborazione con l’Associazione Culturale Paulis e la parrocchia N.S. Della Pazienza di Uri.

