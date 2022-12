Scuola sarda vince premio nazionale eTwinning 2022

Scuola: una scuola sarda vince il premio nazionale eTwinning 2022

All’Istituto Comprensivo 4 di Quartu Sant’Elena, Cagliari il riconoscimento per un progetto didattico innovativo

Cagliari, 22 dicembre 2022 – È sarda una delle scuole vincitrici dei Premi nazionali eTwinning 2022, di recente consegnanti dall’Unità eTwinning Italia.

eTwinning è parte del Programma Erasmus+ e comprende la più grande community europea di scuole con oltre 1 milione di insegnanti attivi in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica.

Lavorare in questi progetti significa aprirsi a una nuova didattica innovativa basata su progettualità, formazione, scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale.

In Sardegna èalto il numero dei docenti registrati, con 3.047 insegnanti iscritti, mentre i progetti didattici fra scuole sono arrivati a 1.212.

Dopo la selezione dei progetti candidati, rientra tra i vincitori del prestigioso riconoscimento nazionale nella categoria Scuola primaria il progetto “IF YOU COME TO EARTH”.