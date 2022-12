Red Valley Festival 2023: salirà sul palco Sfera Ebbasta

Il prossimo 14 agosto, in occasione della terza serata della manifestazione musicale più attesa dell’estate 2023 in Sardegna, sarà protagonista l’icona della trap-music nazionale

Dopo la recente conferma della settima edizione della manifestazione, in programma la prossima estate dal 12 al 15 agosto ad Olbia (SS), e l’annuncio della partecipazione dei Pinguini Tattici Nucleari come headliners della seconda serata il 13 agosto, gli organizzatori del Red Valley Festival ufficializzano la presenza di un importante nome nella line-up 2023.

La kermesse musicale – ormai tra le più importanti d’Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 persone giunte da tutta la penisola – è pronta ad ospitare uno degli artisti più apprezzati degli ultimi anni, icona della musica trap italiana: Sfera Ebbasta sarà il grande protagonista della terza serata del Red Valley Festival, in programma lunedì 14 agosto 2023 presso la grande area concerti dell’Olbia Arena (Olbia, SS).

Potrebbe interessarti anche: Red Valley Festival torna ad agosto 2023

advertisement

Pseudonimo di Gionata Boschetti, Sfera Ebbasta è uno dei rapper più rinomati del nostro paese, conosciuto per essere l’icona della scena trap italiana. Nato nel 1992 a Cinisello Balsamo (comune dell’hinterland milanese), comincia ad avvicinarsi alla musica rap intorno al 2011, quando conosce anche il suo futuro produttore Charlie Charles con cui fonda, nel 2013, il collettivo Billion Headz Money Gang (BHMG).

Negli anni a seguire, il rapper pubblica tre album molto apprezzati anche dalla scena internazionale: con “Sfera Ebbasta” (2016, certificato 5° platino), “Rockstar” (2018, certificato 6° platino) e “Famoso” (2020, 5° platino), il cantante viene incoronato anche nell’empireo della scena pop, ottenendo inoltre il traguardo di essere il primo italiano nella top 100 mondiale di Spotify.

Potrebbe interessarti anche: I Pinguini Tattici Nucleari al Red Valley Festival di Olbia il prossimo agosto

Reduce dal recente successo dei singoli a cui ha partecipato tra il 2021 e il 2022, tra cui “Mi Fai Impazzire” feat. Blanco (7° platino), “Nuovo Range” feat. Rkomi (5° platino), “Tu Mi Hai Capito” feat. Madame (3° platino) e “S!R!” feat. Lazza e ThaSup (2° platino), e dell’EP “Italiano” in collaborazione con il produttore giamaicano Rvssian, Sfera Ebbasta torna sul palco a settembre 2022 per il “Famoso Tour” nei palazzetti nazionali, collezionando un tutto esaurito da record.

L’artista più ascoltato in Italia degli ultimi due anni torna in Sardegna con il suo “Summer Tour 2023” dopo la sua ultima data nell’Isola del 2018, per portare sul palco del Red Valley uno show che si preannuncia sensazionale, condito dai successi dei primi dieci anni della sua carriera.

I biglietti singoli per il 14 agosto, in cui si esibirà anche Sfera Ebbasta, si possono acquistare già da oggi sul sito ufficiale del Festival.

Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate del Festival (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley.

Nelle prossime settimane e durante i prossimi mesi, verranno annunciati anche gli altri artisti che completeranno la line-up dell’evento principale della prossima estate in Sardegna.

RED VALLEY FESTIVAL 2023 – Line up

DAY 1 (12/08): ancora da comunicare/to be announced

DAY 2 (13/08): PINGUINI TATTICI NUCLEARI – ancora da comunicare/to be announced

DAY 3 (14/08): SFERA EBBASTA – ancora da comunicare/to be announced

DAY 4 (15/08): ancora da comunicare/to be announced