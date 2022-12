All’Istituto Alberghiero Don Deodato Meloni di Oristano: Oltre il caffè e i salotti letterari

All’ Istituto Alberghiero Don Deodato Meloni di Oristano, un incontro alla ricerca delle contaminazioni tra enogastronomia e cultura sarda, “Oltre il caffè e i salotti letterari: tra una lettura da I Cabilli e un caffè, tra la visione del corto sul paesino lontano di Vico Mossa e un dolce della tradizione, ecco un percorso insolito per un’ora conviviale alla vigilia di Natale, assaporando il piacere di condividere il cibo come cultura.

Nei locali dell’ex Hotel Amsicora in via Carducci, ad Oristano, sede dei laboratori per l’indirizzo Alberghiero dell’Istituto Don Deodato Meloni, presieduto dal dirigente scolastico Bruno Sanna, il 20 dicembre prossimo, con inizio alle ore 15.45, si svolgerà un incontro a metà tra ristorazione e cultura sarda.

L’iniziativa, organizzata dai docenti Antonello Melis, Paola Aracu, Eleonora Uliana e Andrea Vargiu, propone un “percorso letterario” scovando tra le pagine de I Cabilli di Vico Mossa, con le citazioni enogastronomiche capaci di offrire spunti significativi rispetto alle abitudini alimentari isolane nella prima metà del ‘900.

Durante l’evento, oltre al caffè e alla partecipazione attiva degli studenti dell’Alberghiero, sarà proiettato il corto “Nuralia il paesino lontano di Vico Mossa”, prodotto dal Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano e dall’associazione culturale Sa Curadoria.

I ragazzi, guidati dai docenti, oltre a curare il servizio in sala, leggeranno alcune citazioni, significative rispetto alle specificità dell’indirizzo alberghiero, estrapolate da quel “racconto lungo”, ambientato tra le due guerre nel secolo scorso.

L’incontro, sarà anche l’occasione per ammirare la Mostra fotografica “Vico Mossa fotografie d’architettura”.