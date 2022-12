Operazione di soccorso Guardia Costiera di Cagliari

PASSEGGERA COLTA DA MALORE A BORDO DI UNA NAVE DA CROCIERA SOCCORSO DA UN ELICOTTERO DELLA GUARDIA COSTIERA

Nella mattinata odierna la Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un’operazione di soccorso ed evacuazione medica a favore di un passeggera colta da malore a bordo di una nave da crociera in navigazione al largo della costa di Villasimius disponendo l’impiego di un elicottero SAR della 4^ Sezione elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu.

L’operazione ha avuto inizio alle ore 08.05, quando la sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto la segnalazione da parte della Nave da crociera MSC “BELLISSIMA”, proveniente da Napoli e diretta a Palma di Maiorca , in navigazione a circa 45 miglia nautiche a Est da Capo Carbonara, per una passeggera di nazionalità Irlandese di anni 81 con una grave insufficienza respiratoria e polmonite bisognosa di urgente assistenza medica.

Considerata la gravità dell’emergenza e la necessità di un’evacuazione medica immediata, la sala operativa ha predisposto il volo di un elicottero delle 4^ Sezione Guardia Costiera di Decimomannu, velivolo specializzato in attività di ricerca e soccorso in mare, dotato di sofisticate apparecchiature che ne consentono l’appontaggio o il recupero in verticale dalle unità navali.

L’elicottero della Guardia Costiera “NEMO” giunto sulla verticale della Nave da crociera, ha proceduto al recupero e all’evacuazione medica della passeggera e di suo marito, per poi dirigere verso l’ospedale BROTZU e affidare la donna alle cure del personale medico, mentre la nave ha ripreso la navigazione verso il porto di destinazione.

L’operazione di soccorso, si è conclusa alle ore 09.30 con l’atterraggio dell’elicottero della Guardia Costiera alla base di Decimomannu.

Cagliari, 29 Dicembre 2022.