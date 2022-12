Macerata e l’iniziativa “Migrants Works”

Lunedì 12 dicembre si presenta a Macerata “Migrants Works”, la prima piattaforma privata in Italia specializzata nel collocamento “Privato” Online del lavoro straniero, ideata e gestita dal consorzio Umana Solidarietà

Macerata e l’iniziativa “Migrants Works”- la prima piattaforma “privata” dedicata al lavoro straniero, specializzata nel matching tra la domanda

e l’offerta di lavoro che candida lavoratori stranieri, in possesso di adeguate capacità linguistiche, pre-qualificati o

addirittura già formati per svolgere le diverse mansioni richieste dalle aziende. L’obiettivo è quello di intercettare i migranti

a partire dalla loro presenza nei centri di accoglienza, orientando anche il sistema verso iniziative di formazione dedicate,

per proporli nel mercato del lavoro in maniera competitiva, proteggendoli anche dal rischio di reclutamento illegale.

L’iniziativa del Consorzio Umana Solidarietà sarà ufficialmente presentata nelle Marche in occasione del convegno dal titolo

La prima piattaforma di collocamento “privato” del lavoro straniero che si svolgerà a Macerata, lunedì 12 dicembre 2022,

alle ore 10, presso il Domus San Giuliano, in via Cincinelli n. 4.

Ad aprire i lavori saranno Francesco D’Ulizia (Presidente Regionale UN.I.COOP. Marche) e Paolo Ragusa (Coordinatore

Consorzio Umana Solidarietà).

Gli indirizzi di saluto sono a cura di S.E. Mons. Nazzareno Marconi (Vescovo di Macerata) e di S.E. Dott. Flavio Ferdani

(Prefetto di Macerata) invitato anch’esso a partecipare.

Seguirà la presentazione della piattaforma Migrants.Work da parte di Martina Novello, che ha il compito di illustrarla e

descriverla ai presenti.

Infine, sul tema “Verso il network della rete di collocamento privato”, interverranno Riccardo Russo (Presidente dei

Consulenti del Lavoro di Macerata), Cinzia Bonifazi (Centro per l’Impiego di Macerata) e Nigist Bernabucci (Direttrice CAS

Macerata).

MIGRANTS.WORK è stata già presentata con successo a Palermo, l’8 novembre scorso, alla presenza fra gli altri del

Presidente regionale UN.I.COOP. Sicilia¸ Felice Coppolino, e de Coordinatore del Consorzio Umana Solidarietà, Paolo Ragusa,

il quale ha evidenziato che “un efficiente sistema di collocamento dei lavoratori stranieri, sostenuto da strumenti innovativi e

da un network che sarà sempre più ampio, tutela il valore del lavoro regolare e contrasta i fenomeni di sfruttamento

lavorativo e di caporalato. E la presenza di un canale di reclutamento specializzato aiuterà l’economia italiana che oggi soffre

soprattutto in alcuni settori strategici per il PIL del Paese, come l’agricoltura, l’edilizia e la ristorazione, una pesante crisi di

manodopera”.

I candidati che vogliono utilizzare MIGRANTS.WORK sono unicamente i lavoratori stranieri in possesso di adeguate capacità

linguistiche, pre-qualificati o addirittura già formati, comunque pronti a svolgere le diverse mansioni richieste dalle aziende.

Si può accedere alla piattaforma online attraverso il sito https://migrants.work

Il portale online è diviso in due sezioni dedicate al matching tra Domanda (i lavoratori stranieri che registreranno il proprio

profilo, sia direttamente che attraverso loro intermediari, attraverso centri di accoglienza, patronati, ecc..) e Offerta (aziende,

privati/famiglie, enti che caricheranno le offerte di lavoro). La piattaforma, inoltre, mette a disposizione dei servizi collaterali

come quelli della formazione, consulenza lavorativa, legale e rapporti in somministrazione. MIGRANTS.WORK darà spazio

alle news e agli articoli in target alla proposta progettuale nell’apposita area blog.