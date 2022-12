Filottrano: 1° convegno sull’economia del turismo

Grande successo, nel comune marchigiano, per la convention dedicata a “Il Palcoscenico dei Borghi e lo Spettacolo del Made in Italy”, organizzata da Virgo Fund e Luca Paolorossi, a cui sono intervenuti tanti big dell’economia internazionale

Filottrano: 1° convegno sull’economia del turismo- Si è appena concluso, a Filottrano, il Convegno “Il Palcoscenico dei Borghi e lo Spettacolo del Made in Italy – Arte, fascino e turismo incontrano i Fondi di investimento esteri”, organizzato dal Fondo Virgo con Luca Paolorossi, che ha ospitato numerosi big del settore. La convention si è aperta con un video-messaggio di saluti della Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in chiara polemica con i Governi precedenti, incapaci di rilevare adeguatamente un settore che, secondo l’Onorevole del Governo Meloni, potrebbe diventare “la prima azienda italiana”.

Queste, le dichiarazioni della Ministra del Turismo, Onorevole Daniela Santanché:

“Noi sfruttiamo troppo poco il Made in Italy che, però, è il terzo marchio al mondo. Noi sappiamo che i turisti scelgono la nostra Nazione e scelgono i prodotti e le eccellenze della nostra Terra come l’enogastronomia e la moda, ad esempio. Io credo che il turismo dovrebbe copiare da settori come quello del fashion e dell’automotive che sono settori che hanno saputo comunicare molto bene e usare moltissimo il marchio del Made in Italy. Il mio obbiettivo è quello che, in questi cinque anni, se lavoriamo in squadra tutti insieme, riusciamo a far diventare il turismo la prima azienda della nostra Nazione. Forse penserete che è un obbiettivo ambizioso ma dobbiamo essere ambiziosi e dobbiamo avere più coraggio. A differenza di quelli che ci hanno preceduto, dei Governi del passato, che si sono riempiti la bocca di turismo, ripetendo che “il turismo è il petrolio della nostra nazione”, senza mai far conseguire i fatti alle parole! Quindi, chiedo il vostro aiuto per invertire questa tendenza e far si che, questa volta, i fatti ci siano e che, fra cinque anni, i dati dimostreranno che la prima azienda italiana è proprio il turismo”.

Dopo il video-messaggio di apertura della Ministra Santanchè, a turno, hanno preso la parola tutti gli ospiti del convegno. Erano presenti: Alessandro Sallusti (direttore di Libero Quotidiano), Beppe Convertini (Linea Verde Rai), Francesco Giorgino (Docente di Comunicazione e Marketing LUISS), Luca Telese (LA7), il Sen. Guido Castelli (Economie Territoriali), l’Avv. Dino Latini (Presidente del Consiglio Regionale Marche), l’Avv. Luigi Antonangeli (Virgo Fund), l’On. Francesco Acquaroli (Presidente della Regione Marche), il Dott. Pierluigi Bocchini (Confindustria), il Dott. Antonio Grimani (AssoHolding), l’Imp. Luca Paolorossi (Paolorossi Group), il Dott. Gianluigi Montagner (Framont & Partners LTD), il Dott. Sandro Vestita (Ente Bilaterale Confederale), l’Ing. Emanuele Almonti (Comunità Energetiche), l’Avv. Lauretta Giulioni (Sindaco di Filottrano) e il Dott. Elia Bonacina (FORBES Top Manager); ha moderato il Dott. Michele Romano (Il Sole 24 Ore).