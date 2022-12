Il Codice Rosa non esiste: Desirè Manca (M5S) verifica le condizioni del servizio

SASSARI: VITTIME DI VIOLENZA PRESE A SCHIAFFI, IL CODICE ROSA NON ESISTE PIÙ DESIRÈ MANCA (M5S) SI PRESENTA COME PAZIENTE E VERIFICA LE CONDIZIONI DEL SERVIZIO

“Praticamente prese a schiaffi, sballottate e abbandonate.

Prima parcheggiate in un ambulatorio per ore in attesa di una visita, poi caricate come pacchi su un’ambulanza e trasportate in un altro plesso ospedaliero per poter fare una prima visita ginecologica.

Ricaricate in ambulanza, riportate in ambulatorio e poi dopo altre ore di attesa un nuovo giro identico, ma verso un altro plesso ospedaliero ancora, per la visita infettivologica.

Al termine di uno strapazzo disumano, quando si attende una figura fondamentale come quella dello psicologo, si viene a scoprire che non c’è, perché, trattandosi di un giorno festivo, il servizio non è attivo.

Lo psichiatra? È uno solo, ed è occupato nel proprio reparto per un tso per un tentativo di suicidio (si presenterà un’ora dopo la chiamata).

L’assistente sociale? Assente anche questo perché nei giorni festivi non è previsto”