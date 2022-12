Gran finale della stagione Abaco a Villaspeciosa con la divertente commedia francese “Una cena d’addio”

In scena la Compagnia Torinese Onda Larsen che chiude la Stagione autunnale 2022

Domenica 18 dicembre alle 19,30 la Stagione Villaspeciosa ,a cura di Abaco Teatro e con la direzione artistica di Rosalba Piras, si conclude con lo spettacolo Cena d’addio prodotto dalla Compagnia Onda Larsen, la Fondazione via Maestra e Compagni di Viaggio di Torino. Scritto da Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte , la brillante commedia si avvale della regia di Andrea Borini. Inedita in Italia è tradotta dal francese appositamente per la compagnia Onda Larsen che detiene l’esclusiva per l’Italia. Gli autori sono gli stessi di “Le Prenom”, un grande successo internazionale sia in teatro e sia al cinema.

In scena Riccardo De Leo, Gianluca Guastella e Lia Tomatis.

La storia. Una giovane coppia, Pierre e Clotilde, si rendono conto di passare troppo del loro tempo a vedere e frequentare persone che, oggi come oggi, non sceglierebbero più di frequentare. E così decidono di darci un taglio: per ognuna delle persone che vogliono

lasciare fuori dalle loro vite organizzeranno una “Cena d’addio” per salutare degnamente gli ex amici e lasciare in loro un buon ricordo ma… non tutto va come avevano previsto.