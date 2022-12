INAUGURATO A CAGLIARI IL NUOVO SPORTELLO INVITALIA, IL PRIMO DELLA SARDEGNA

CAGLIARI – Apre a Cagliari, negli spazi della Manifattura Tabacchi, il nuovo Sportello Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo controllata dal Ministero dell’Economia.

All’evento pubblico sono intervenuti:

il Responsabile dell’Area Imprenditorialità della Business Unit Incentivi e Innovazione Invitalia Roberto Pasetti ,

, il Sindaco metropolitano di Cagliari Paolo Truzzu ,

, il Direttore Generale della Città Metropolitana Stefano Mameli ,

, il Presidente di Confartigianato Sud Sardegna Fabio Mereu

il Fondatore e Amministratore di Opificio Innova Raimondo Schiavone.

Lo Sportello Invitalia è affidato alla Città Metropolitana di Cagliari che lo gestirà col supporto di Opificio Innova e Confartigianato Sud Sardegna.

Lo sportello di orientamento

Lo sportello di orientamento creato presso i locali messi a disposizione e allestiti dalla Città Metropolitana è finalizzato a:

Raccogliere e rispondere alle richieste dei cittadini che hanno necessità di acquisire informazioni sul portfolio incentivi e servizi di Invitalia.

Diffondere le opportunità offerte dai servizi e incentivi gestiti da Invitalia per sostenere la nascita e lo sviluppo di realtà imprenditoriali di ogni natura e dimensione.

Per il sindaco Paolo Truzzu, “aprire uno sportello di Invitalia significa mettere a disposizione di un vasto territorio, composto da 17 comuni e circa 430mila persone, un luogo fisico per potersi mettere a disposizione del mondo dell’impresa, aiutare questo territorio a crescere e aumentare ancora di più la qualità della vita di tutta l’area metropolitana di Cagliari”.

Gli ha fatto eco Roberto Pasetti di Invitalia che ha affermato:

“Perché abbiamo scelto Cagliari? la Sardegna e Cagliari è uno dei territori più vivaci dove in passato i finanziamenti non sono arrivati in maniera commisurata alle domande presentate.

Questa attività ci ha portato ad osservare un innalzamento della qualità progettuale che ci ha spinto quindi a dare alle imprese di questo territorio un ulteriore supporto.

Stefano Mameli ha sottolineato come la città metropolitana di Cagliari negli ultimi anni abbia fatto un grande lavoro di avvicinamento a supporto delle imprese, lo sviluppo locale non può esserci senza l’impresa:

“Grazie a questo lavoro sono stati fatti importanti passi in avanti, Cagliari è infatti diventata un punto di riferimento nazionale nell’ambito dell’innovazione, nel 2023 si svolgerà il Digital Innovation Hub un progetto di Invitalia che accompagnerà in un percorso di sviluppo 10 nuove startup innovative”.

Fabio Mereu, dal suo canto, ha evidenziato:

“Confartigianato sta facendo in questo contesto da bussola per guidare le imprese nella scelta delle giuste opportunità di crescita e aiutarle ad ottenere i giusti finanziamenti”.

Infine Raimondo Schiavone, per il quale si tratta di una grande opportunità di crescita per tutti il territorio della Città Metropolitana:

“Il nuovo sportello sarà collocato al centro di Cagliari, negli spazi di Opificio Innova, un luogo aperto per tutti coloro che vorranno collaborare, uno spazio dove far sistema con il territorio e che sia un punto di riferimento per le imprese della città”.

Lo sportello fisico di Invitalia è inserito all’interno dell’ecosistema di Opificio Innova

Area coworking

Area uffici

Sale riunioni

Sale eventi

Sala esposizioni

Dimostratore tecnologico

Learning Center

Un punto di riferimento fisico e virtuale per il territorio

Lun – Mer – Ven: ricevimento in loco e online dalle 9:30 alle 13, anche con prenotazione online

Mar – Gio: ricevimento in loco e online dalle 15 alle 17, anche con prenotazione online

Area web con schede informative e contenuti dedicati

Email informativa dedicata

Attività di Orientamento

Attività info-formative in favore di potenziali beneficiari, di orientamento generale sugli incentivi Invitalia o di approfondimento su incentivi specifici in occasione di nuovi bandi

Eventi di animazione territoriale

Eventi sul territorio per la diffusione della cultura d’impresa e promozione incentivi.