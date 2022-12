Fuori il video di “Vale”, nuovo singolo di Daniele Gatti

Fuori il video di “Vale” il nuovo singolo inedito di Daniele Gatti (Ensemble3.0/Artist First), già in radio e disponibile in digitale.

“Pochi attimi definiscono la nostra vita dalla nascita in poi. Penso al primo tuffo in mare – afferma Daniele Gatti – alla prima ingiustizia, la prima caduta, al momento in cui decidiamo per cosa combattere, e a quando scopriamo dov’è la nostra luce. Un’ attimo che cambia tutto, che ti salva all’improvviso. ‘Vale’ (che poi sarebbe Valeria) mi ha salvato, mi ha dato una nuova prospettiva nei confronti della vita e mi ha insegnato ad apprezzare quelle cose che prima sembravano scontate. Come l’amore.”

Qui il video: https://youtu.be/JPu_Rz1Wscg

“Vale” racconta di come la persona che amiamo possa darci ossigeno. Nel video, come per antitesi, si immagina cosa significhi rischiare di perdere l’unica boccata d’aria in un mondo che ci soffoca. La momentanea incomunicabilità della coppia viene raccontata – citando Nolan – con i due protagonisti che sembrano andare in direzioni opposte, lasciandosi addosso un senso di solitudine tale da far sentire l’intero mondo andare all’indietro. Ma qual è la direzione giusta in realtà? Chi sta andando al contrario dei due? La verità è che l’allontanarsi è sempre reciproco, e ogni storia d’Amore viaggia in parallelismi che s’intrecciano e convivono. Da questa riflessione i due registi (Edoardo Tagliavini e Sandro Camerata) hanno interpretato il brano da due punti di vista differenti, come se dal testo stesso si sprigionassero due rappresentazioni per immagini opposte. Ma appunto, questo è l’Amore, questa è “Vale”: quell’attimo che ti fa tornare a respirare.

Daniele Gatti

Nasce a Roma l’11 luglio 1997. Appena riesce a pronunciare le prime parole, le usa per cantare. Alle scuole medie impara a suonare il sassofono, ispirato da Lisa Simpson, e comincia a creare le sue prime melodie. In piena adolescenza, scopre la chitarra, che resterà la sua compagna di vita. La passione per la composizione e la scrittura dei testi segnano il suo cammino. A 17 anni compone il suo primo vero brano e in pochi anni si ritrova con un archivio di centinaia di pezzi.

Daniele si diploma come attore al Centro Sperimentale di Cinematografia, la Scuola Nazionale di Cinema: l’attore aiuta il cantante ad affinare le sue capacità espressive, il controllo del corpo, della voce, e il rapporto con la macchina da presa. Daniele ha un idolo e dice: “Anche Domenico Modugno divenne cantante dopo aver frequentato il Centro Sperimentale. È uno dei miei idoli e fonte inesauribile di ispirazione.” La musica per Daniele è uno strumento di congiunzione tra esseri umani, e per questo ha sempre cercato di comunicare al meglio con le persone. Quando canta in pubblico, si sente parte di un insieme perché per lui la musica ha il potere di unire il mondo.” Il 9 settembre 2022 ha pubblicato il suo singolo d’ esordio “Stan Smith”. “Vale” è il nuovo singolo disponibile dal 13 dicembre.

