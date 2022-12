Crédit Agricole Italia per accompagnare le famiglie

Crédit Agricole Italia a fianco del Comitato Verga per accompagnare le famiglie

Parma, 15 dicembre 2022 – È un sostegno che continua nel tempo quello di Crédit Agricole Italia per il Comitato Maria Letizia Verga di Monza, impegnato contro la leucemia del bambino attraverso una visione che affronta la malattia e la cura, senza mai perdere di vista l’assistenza ai genitori e alle famiglie. Durante i suoi 43 anni di attività, il Comitato Maria Letizia Verga ha investito più di 120 milioni di euro in ricerca, cura e assistenza, aggregando attorno alla propria missione un importante numero di enti, associazioni e

istituzioni, a formare un vero e proprio sistema di cui ormai da diversi anni fa parte anche Crédit Agricole Italia.

Il sostegno della Banca alle attività del Comitato Verga inizia infatti nel 2020, quando ha finanziato il progetto di ricerca della Fondazione Tettamanti presso il Centro Maria Letizia Verga-Fondazione MBBM di Monza, “Medicina di Precisione”: un’avanzata analisi di genetica molecolare in grado di studiare le anomalie specifiche del tumore di tutti i bambini italiani malati di Leucemia e identificare i pazienti cui offrire una terapia personalizzata, con farmaci diretti contro le sole cellule malate, risparmiando le cellule sane.

Crédit Agricole Italia aveva sostenuto questa ricerca grazie al payroll giving, un vero e proprio gioco di squadra in cui i dipendenti rinunciano ai centesimi della propria busta paga mensile e il Gruppo compensa l’importo raccolto in modo tale da raggiungere, per ogni collega che aderisce all’iniziativa, la cifra di 1 euro al mese.

advertisement

Questa collaborazione si è consolidata nel corso dell’ultimo anno, con il sostegno della Banca al progetto di supporto dedicato alle famiglie dei piccoli malati, che il Comitato Verga ha strutturato con l’obiettivo di accompagnare i fratelli sani attraverso il percorso di malattia. È noto come la malattia oncologica in età pediatrica porti con sé un insieme di effetti a cascata sull’intero nucleo familiare; in particolare sta ottenendo

una crescente rilevanza lo studio dell’impatto sulla vita degli healthy siblings.

Le peculiarità delle condizioni mediche e le caratteristiche specifiche dei trattamenti a cui le famiglie sono sottoposte, sembrano tradursi in bisogni specifici dei fratelli e delle sorelle dei piccoli malati, le cui necessità spesso risultano prese in considerazione in misura minore, tanto dalla famiglia quanto dal sistema ospedaliero di riferimento.

Essere parte attiva di questa partnership per Crédit Agricole Italia ha il significato di garantire un aiuto concreto alle famiglie, sostenendo un’eccellenza come il Comitato Maria Letizia Verga, ogni giorno impegnato nell’assistenza medica e psicologica dei malati e delle loro famiglie.