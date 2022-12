Cragno vuol lasciare il Monza, decide il Cagliari

Alessio Cragno è passato questa estate al Monza, con tante speranze

Non è voluto scendere di categoria con il Cagliari, che lo ha lasciato partire senza opporre nessuna resistenza.

Finora però è andata male. L’ex portiere del Cagliari non ha mai giocato. Anzi, non è mai sceso in campo, divenendo un ospite fisso della panchina brianzola.

Adesso a gennaio, durante il mercato invernale, vorrebbe lasciare i brianzoli, per giocare altrove.

Il club di Giulini, detentore del cartellino, non avrebbe problemi a lasciarlo andar via da Monza.

C’è un però da rispettare, una clausola. Il Cagliari vuole mantenere l’obbligo di riscatto in caso di salvezza del Monza, o della squadra che lo acquisterà.

Ecco perché il Cagliari non vuole cederlo ad una delle squadre pericolanti. Non vuole correre rischi.

Al momento di sarebbe fatto avanti la Salernitana. I rossoblù vogliono attendere la fine di gennaio, per comprendere quale sarà la classifica dei campani. Poi la clausola potrà essere trasferita e sancita ufficialmente con chi lo acquisterà.