Continuità territoriale, dichiarazioni del presidente della Cciaa di Sassari

Continuità territoriale, il presidente della Cciaa di Sassari, Visconti:” Per l’aeroporto di Alghero è ora di cambiare rotta.”

Su questo tema, per il prossimo futuro, auspichiamo che si cerchi, e si trovi, a partire dalla Regione insieme a tutti gli altri players -compagnie di volo, società di gestione aeroportuale, sindacati- un modello in grado di soddisfare la necessità di ogni sardo di potersi muovere.

Le compagnie di volo, che sono imprese e come tali orientate al profitto, mettono in moto le loro macchine laddove si prevede che queste generino i maggiori ricavi al minor costo possibile.

il diritto alla mobilità per tutti i residenti di potersi spostare, in entrata e in uscita dalla nostra Isola, a tariffe calmierate che consentano di muoversi sul territorio nazionale a costi sostenibili, come succede a chi utilizza una strada o una ferrovia risiedendo sul continente.

così come manca l’autorizzazione per poter migliorare la fruibilità e la funzionalità rispetto all’utilizzo dei parcheggi “low cost”, pur già progettati e finanziati dalla Sogeaal.

il passeggero non può godere di aree per fare shopping dopo aver fatto i controlli e superato le barriere di sicurezza, e si attendono al riguardo le autorizzazioni per poter eseguire i lavori di adeguamento.

Ma analizzare l’aeroporto di Alghero come un elemento assoluto rispetto al sistema territoriale, è un altro punto da approfondire:

in questi anni l’attrattività del territorio Nord Ovest della Sardegna, dove da troppo tempo mancano gli investimenti in nuove strutture ricettive alberghiere e conseguentemente nei servizi collegati, non è cresciuta perdendo troppo in termini di competitività, per effetto di norme urbanistiche eccessivamente rigide che rendono difficile se non impossibile l’iniziativa privata.

La carenza di posti letto alberghieri nel Nord Ovest, infatti, che rispetto al Nord Est ha una capacità ricettiva pari ad un quarto, fa latitare la presenza dei Tour Operator, che garantiscono l’acquisto delle prevalenza dei posti negli aeromobili, aiutando le compagnie di volo nella condivisione del rischio d’impresa.

A ben vedere, individuare una sola problematica capace di generare la situazione cui stiamo assistendo, sarebbe un errore.

Tuttavia, prendere coscienza di uno stato di cose non più procrastinabile, è un ottimo avvio per pensare ad un cambiamento capace di rimodulare la mobilità aerea, e non solo, del Nord Ovest.”