Carabinieri consegnano regali di Natale ai bimbi del reparto pediatria

I carabinieri hanno consegnato regali di Natale, come da tradizione, presso il reparto pediatrico dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.

Accolti dal personale sanitario, è arrivata in visita una rappresentanza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro che si sono improvvisati Babbi Natale, letteralmente carichi di tanti doni per i piccoli degenti. La perfetta organizzazione dell’Arma ha fatto sì che ci fossero regali per ogni fascia d’età, dai più piccoli ai più grandi.

Un grande momento di entusiasmo tra i piccoli pazienti e molta soddisfazione tra il personale dell’Arma, che ha regalato ancora una volta un sorriso agli ospiti di Pediatria e ai loro genitori. L’iniziativa, concordata con la direzione sanitaria dell’Ospedale, ha permesso di consegnare macchinine telecomandate e tanti gadget dell’Arma ma anche giochi per i neonati.

Nella stessa giornata, i Carabinieri hanno altresì voluto dare un segnale di solidarietà a favore degli “enti che si adoperano per aiutare i più bisognosi” consegnando diverse confezioni Natalizie per allietare le feste.