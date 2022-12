Cagliari: arrestato 27enne per spaccio

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 27enne, sorpreso in possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

Cagliari: arrestato 27enne per spaccio- Durante i servizi di prevenzione operati dagli agenti della Divisione Polizia Anticrimine, della Polizia Amministrativa e dalla Squadra Volante, finalizzati al contrasto della criminalità nelle piazze e nelle aree interessate dal fenomeno della “malamovida”,

un avventore di uno dei locali che sono stati sottoposti a controllo, un uomo di 27 anni, è stato sorpreso in possesso di circa 2 grammi di marijuana. I poliziotti hanno esteso il controllo presso il suo domicilio, dove hanno rinvenuto circa 127 grammi di marijuana e circa 2 grammi di hashish, suddivise in bustine di cellophane e pronte per essere commercializzate. Inoltre è stata rinvenuta e sequestrata anche la somma di 740€ in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita, nonché un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento della droga.

Il 27enne è stato condotto negli Uffici della Questura e tratto in arresto in flagranza per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in attesa della udienza direttissima prevista nella mattinata di oggi.