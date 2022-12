Bluetti tra i nominati alla prossima edizione del CES Innovation Awards Honoree

In occasione della prossima edizione del CES® 2023 Innovation Awards Honoree, la competizione che premia le migliori innovazioni tecnologiche dell’ultimo anno, sarà presente anche Bluetti, con il suo nuovo Inverter AC500.

Bluetti tra i nominati. L’evento che si terrà dal 5 all’8 gennaio prossimo a Las Vegas è riconosciuto come la più importante kermesse dedicata al settore delle tecnologie, in tutte le sue sfumature, che spaziano dalla salute digitale alla mobilità, dai trasporti alla sostenibilità, senza dimenticare il metaverso.

In questa cornice, Bluetti ha inteso dare il suo contributo al mondo delle energie sostenibili potenziando le capacità dell’inverter con il suo ultimo modello AC500.

La sua potenza, in grado di raggiungere i 10.000 W e non meno di 5.000 W è in grado di assorbire una capacità da 18,432 compatibilmente con le batterie B300S. In questo modo, i dispositivi elettronici che montano batterie dotate di questo particolare Inverter sono in grado di funzionare più a lungo anche ad alta potenza. Una capacità resa ancora più performante se montata in serie, così da riuscire a raddoppiare anche tensione e potenza fino a 36.864Wh, 240V/6.000W per una durata off-grid maggiore.

Per assicurare maggiore sicurezza e durata, inoltre, il prodotto è stato integrato anche con BMS e batteria LFP.

Per raggiungere il prestigioso riconoscimento l’Inverter Bluetti ha dovuto superare il giudizio di una giuria composta da esperti di fama mondiale nel settore delle tecnologie, dell’ingegneria, del design, del giornalismo, che hanno passato in rassegna la progettazione ingegneristica del prodotto, il suo reale contributo innovativo al settore e non ultimi anche estetica e design.

Va ricordato infatti che CES Innovation Awards è una competizione internazionale che premia prodotti innovativi nel comparto della tecnologia, afferenti a ben 28 categorie di prodotto, sia per il design che per la progettazione.

Solo i prodotti con il punteggio più alto riescono dunque a conseguire l’ambito premio “Best of Innovation”.

L’evento sempre attento alle trasformazioni del mondo e alle esigenze di consumo relative al comparto della tecnologia, ha inteso arricchire l’edizione 2023 con una nuova categoria di prodotti dedicata alla tutela della “Sicurezza umana per tutti” che prende in considerazione anche tutta una serie di sottocategorie di prodotti.

L’associazione a capo dell’evento, Consumer Technology Association ha di fatto intrapreso una collaborazione con la World Academy of Art and Science (WAAS), proprio in vista della prossima edizione, per sottolineare l’importante ruolo delle innovazioni tecnologiche a sostegno della sicurezza umana mondiale e delle Nazioni Unite.

Chiunque intendesse partecipare all’evento, potrà farlo a Las Vegas nei prossimi 5-6-7-8 gennaio 2023, subito dopo i Media Days che avranno luogo il 3 e 4 gennaio.

Per l’occasione i visitatori potranno conoscere più da vicino le ultime innovazioni in materia di tecnologie di consumo, testarne le funzionalità, incluso l’ultimo Inverter AC500 Bluetti, e ascoltare la voce dei più grandi esponenti del settore, a livello mondiale, come i leader AMD e John Deere.

James Ray, Direttore Marketing Bluetti si dice molto incoraggiato dal raggiungimento dell’ambizioso premio che verrà interpretato dall’azienda come uno sprone a fare sempre più e meglio in materia di energie rinnovabili.

Va detto, infatti, che Bluetti da oltre 10 anni è attiva nel settore delle energie grazie ai suoi accumulatori finalizzati a impiegare energia green per il funzionamento dei più diffusi dispositivi elettronici.

