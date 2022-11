Voci di donna: sul palco del Verdi “Le Balentes”

Ritorna al Teatro Verdi di Sassari “Voci di donna” rassegna dell’arte al femminile, organizzata da Teatro e/o Musica;

con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna, che dedica la sua XVIII edizione alle artiste della Sardegna.

Tre i concerti in cartellone che hanno come protagoniste: Le Balentes, Franca Masu e Grazia di Michele in un concerto dedicato alla indimenticabile cantautrice sarda Marisa Sannia

Si parte sabato 5 novembre con Il famoso trio: Le Balentes formato da Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Putzolu che presenta un’antologia di canzoni ispirate a storie e leggende della Sardegna.

Un live che si configura come un itinerario alla riscoperta delle radici, costruito sui brani tratti da “Inghirios” il nuovo album, uscito per l’etichetta S’ardmusic e distribuito da Egea Music.

Un viaggio all’interno della Sardegna per raccogliere leggende e tradizioni . Sul palco Le Balentes eseguiranno anche brani del vecchio repertorio, riarrangiati per armonizzarsi con le nuove canzoni.

Prevendita Teatro Verdi (17-20 (lun-ven) online su www.teatroeomusica.it .info 07923612