Sassari, in tribunale con la droga, denunciato

GDF SASSARI: SI PRESENTA IN TRIBUNALE CON LA DROGA. INTERVIENE LA GUARDIA

DI FINANZA.

Nei giorni scorsi, i Baschi Verdi del Gruppo di Sassari sono intervenuti presso il locale Tribunale e hanno denunciato un giovane sassarese per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto si è presentato all’ingresso dell’Ufficio Corpi di reato del Tribunale di Sassari per ritirare degli oggetti personali precedentemente sequestrati. Durante i controlli di sicurezza gli uomini addetti alla vigilanza interna, insospettiti dal comportamento del giovane, hanno chiesto l’intervento dei finanzieri della Sezione di Polizia Giudiziaria i quali hanno subito approfondito i controlli con il supporto dei Baschi Verdi scoprendo, tra gli effetti

personali, una bottiglia con un nascondiglio: si trattava di una comune bottiglietta di plastica piena d’acqua dotata di un doppiofondo accessibile mediante lo svitamento del fondo, risultato contenere denaro e 5 grammi di marijuana.

I militari hanno successivamente perquisito il domicilio del soggetto, rinvenendo ulteriore sostanza stupefacente. Le fiamme gialle hanno posto sotto sequestro complessivamente circa 41 gr. di marijuana, denaro contante ed i cellulari in uso al soggetto, denunciandolo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Sassari per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309/90).