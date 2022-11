L’Architetto Sarda Sara Collu presenterà il libro Lost in Karalis a Villasor Biblioteca Comunale

Sara Collu presenterà il libro Lost in Karalis

Giovedì 10 Novembre alle 18.30 nella sala della biblioteca comunale di Villasor ex convento cappuccini si terrà la presentazione del libro indipendente dell’autrice Sara Collu, giovane Architett@ sarda che ci accompagnerà in un percorso tra fotografia e architettura in una Cagliari abbandonata e sospesa nel tempo.

La presentazione del libro è inserita negli incontri letture di inchiostro organizzata

La pubblicazione indipendente edita da Nootempo X Books è una raccolta di fotografie suggestive di edifici noti e meno noti della Città del Sole, ogni scatto è stato accompagnato dalle riflessioni poetiche originali di alcuni tra i più rappresentativi artisti sardi tra musicisti, autori e professionisti.

Dopo la presentazione, moderata dall’Architett@ Francesca Secci ampio spazio alla partecipazione del pubblico per stimolare un dibattito sul concetto di sospensione, abbandono e possibile recupero urbano.

Il progetto Lost In Karalis

