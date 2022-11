Rubrica “Abbiamo bisogno di eroi” | Episodio 8 – Pantera Nera: il primo supereroe nero di casa Marvel

Pantera Nera, un simbolo di regalità e forza, protagonista del prossimo film Marvel “Black Panther: Wakanda Forever”, a simbolo dell’eredità di Chadwick Boseman.

«Wakanda per sempre!», è il classico grido di battaglia di Pantera Nera.

Pantera Nera il cui vero nome è T’Challa, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby, pubblicato dalla Marvel Comics.

La sua prima apparizione avviene in Fantastic Four (vol. 1) n. 52, nel Luglio 1966. Insieme a Luke Cage e Falcon, è il primo supereoe nero della storia Marvel.

Prima di lui, infatti, non si erano visti in casa Marvel personaggi neri così importanti e destinati a diventare iconici anche per il pubblico bianco, che godeva di numerosi idoli supereroistici, sia Marvel che DC: Spider-Man, Captain America, Thor, Superman, Batman o Flash, ad esempio.

T’Challa è sovrano, protettore e leader religioso del Regno di Wakanda, nazione dell’Africa subsahariana tra le più ricche e tecnologicamente avanzate della Terra grazie ai suoi immensi giacimenti di vibranio.

Pantera Nera è uno degli uomini più intelligenti del mondo, un veterano dei Vendicatori, uno dei più influenti vertici politici globali e un membro degli Illuminati che ha deciso di mettere la sua vita, il suo genio, la sua fortuna, le sue abilità e i suoi poteri al servizio dell’umanità.

Nella classifica stilata nel 2011 da IGN, Pantera Nedra si è posizionato al 51º posto come più grande eroe della storia dei fumetti.

Nella concept art originale di Jack Kirby per Pantera Nera, il personaggio era senza maschera e si sarebbe dovuto chiamare “Coal Tiger”.

Nato in Wakanda da re T’Chaka e dalla regina N’Yami, T’Challa viene cresciuto amorevolmente dalla matrigna Ramonda ed educato fin da bambino per ereditare il manto di Pantera Nera e salire al trono.

T’Challa condivide un sincero rapporto d’affetto con la sorellastra Shuri, che diverrà Pantera Nera a sua volta.

Il principale interesse amoroso di T’Challa è Ororo Munroe, alias Tempesta, membro storico degli X-Men.

Il suoi primi atti ufficiali in qualità di sovrano sono mettere parzialmente fine all’isolazionismo e si prodiga a migliorare i rapporti con le altre nazioni, commerciando con esse maggiori quantità di vibranio e servendosi dei profitti per arricchire ed ammodernare in misura sempre maggiore la sua terra.

Pantera Nera nel corso della sua vita è stato più volte affiancato dai Fantastici Quattro e dai Vendicatori, squadra nel quale ha militato per molto tempo.

E’ inoltre, un menbro degli Illuminati, una super squadra segreta di personaggi che si occupa di prendere le decisioni più importanti.

Poteri e abilità della Pantera Nera:

Pantera Nera è un genio dotato di un quoziente intellettivo elevatissimo tanto da essere considerato una delle otto persone più intelligenti della Terra

Come sovrano del Wakanda è tra le figure più rispettate e influenti della scena politica globale.

Grazie agli addestramenti avuti, T’Challa possiede poi un’eccezionale capacità acrobatica, può muoversi senza emettere il minimo rumore ed è un grande esperto di discipline marziali africane.

In quanto detentore del titolo di Pantera Nera, ottenuto sia per diritto dinastico che superando una serie di prove, T’Challa ha ingerito l’Erba a Foglia di Cuore la quale, oltre ad un legame mistico con la Dea Pantera Bast, conferisce a colui che se ne nutre capacità fisiche quali forza, agilità, velocità, riflessi e resistenza soprannaturali.

Sempre grazie all’erba, possiede una facoltà di guarigione parecchio più rapida rispetto a quella di un comune essere umano e l’acutissima percezione sensoriale tipica di un animale predatore, grazie alla quale può vedere in condizioni di totale oscurità, riconoscere una persona dal suo odore naturale rintracciandola ovunque essa sia e sentire frequenze che, a un orecchio ordinario, risulterebbero impercettibili.

Il costume di Pantera Nera, è realizzato in fibra di vibranio ed è completamente immune a proiettili, armi da taglio e esplosioni, dispone di artigli capaci di tagliare ogni superficie ed è dotato di un supercomputer noto come “Carta Kimoyo”.

Pantera Nera inoltre, come Re del Wakanda, è una delle persone più ricche del pianeta, gode dell’immunità diplomatica e ha accesso alla vasta gamma di dispositivi tecnologici, materiali bellici, artefatti mistici, scienziati e stregoni al servizio della nazione nonché al suo esercito, tra i più potenti della Terra.

Perchè è così importante Pantera Nera?

Pantera Nera è sicuramente tra i più importanti personaggi Marvel, in primis poichè rappresenta per la prima volta non solo la comunità afroamericana, ma i neri di tutto il mondo, esplorando il continente africano.

Gran parte della bellezza del Wakanda sta nel suo essere così tanto legato alla cultura africana, ma al contempo essere tra i paesi più avanzati del mondo. La fusione tra le tecnologia e la tradizione, è il punto forte del Wakanda.

La Marvel è riusciuta a creare un vero e proprio mondo a parte, dalla geografia alla storia, dai miti alla religione. Un lavoro eccezionale.

Pantera Nera al cinema: l’eredità di Chadwick Boseman

La prima apparizione di T’Challa al cinema avviene nel 2016, in “Captain America: Civil War”, interpretato da Chadwick Boseman. Qui è appena diventato Pantera Nera ed è dalla parte di Iron Man, anche se il suo unico obiettivo è uccidere il Soldato D’Inverno, che crede responsabile della morte di suo padre. Pur non essendo protagonista, è tra i personaggi più importanti del film.

Nel 2018 riprende il ruolo di Pantera Nera nel primo film a lui dedicato: “Black Panther”. Qui si scontrerà con Killmonger. In questo film vengono sviscerati tutti i suoi comprimari e viene mostrato il Wakanda.

Sempre nel 2018, riprende il ruolo nel crossover “Avengers: Infinity War”, dove aiuta gli Avengers rimasti sulla Terra nella battaglia contro Thanos. Qui, è tra le vittime del Blip.

Nel 2019 torna per “Avengers: Endgame”, dove torna a seguito dello schiocco di Banner ed è tra le file degli Avengers contro Thanos.

Chadwick Boseman torna poi a doppiare il suo Pantera Nera in alcuni episodi di “What If”, postumo.

Questo perchè l’attore è tragicamente venuto a mancare nel 2020 per colpa di un cancro al colon. L’attore aveva tenuto il mondo all’oscuro, e ha continuato a lavoarare senza sosta fino al suo decesso.

La Marvel ha deciso di non effettuare un recasting del personaggio e ci sarà un passaggio di testimone.

Il 9 Novembre 2022 uscirà “Black Panther: Wakanda Forever”, che vedrà il Wakanda scontrarsi con il popolo di Namor.

Ci sono diverse speculazioni su chi sarà la prossima Pantera Nera, si presume sarà Shuri.

Sarà vero, o la Marvel ci farà una sopresa? Non ci resta che scoprirlo al cinema, dal 9 Novembre.

Articolo di Michael Bonannini