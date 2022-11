Nuovo appuntamento a Cagliari del PuntodivistaFilmFestival

Cagliari, 15 novembre 2022 – La 15a edizione del PuntodivistaFilmFestival, il concorso internazionale di cinematografia organizzato dall’associazione culturale Art’In di Cagliari, prosegue con un nuovo appuntamento.

Venerdì 18 novembre alle 20:30 (Teatro Adriano, via Sassari 16 – Cagliari), nel corso della serata che sarà presentata dall’attrice e cantante Manuela Loddo, saranno proposti altri quattro cortometraggi giunti in finale: “The silent echo” di Suman Sen (India), “The gold theet” di Alireza Kazemipour (Iran), “Rustling” di Tom Furniss (Nuova Zelanda) e “Don vs lightning” di Big Red Button (Regno Unito).

Seguirà il Cine-concerto “Satie nel Metrò“, un viaggio tra le immagini parigine dei grandi registi René Clair e Louis Malle dei primi del ‘900, musicato dal vivo dall’Ensemble Laborintus. Il concerto è dedicato alla figura di Erik Satie, artista inavvicinabile, controverso, bizzarro, ironico, protagonista del rinnovamento musicale e artistico francese a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento.

Racconta la Parigi di quegli anni, capitale culturale del mondo occidentale che attirava e ospitava artisti di tutto il mondo: pittori, romanzieri e poeti. A Parigi i fratelli Auguste e Louis Lumière inventavano il cinematografo. In quel periodo, nella capitale francese c’erano compositori del calibro di Claude Debussy e Maurice Ravel, ma anche Igor Stravinsky e i Balletti Russi di Sergej Pavlovič Djaghilev. E c’erano poeti straordinari come Jean Cocteau e Guillaume Apollinaire. Insomma, Parigi era ammaliata dal Gruppo dei Sei e dal loro padre spirituale, Erik Satie.

Si esibiranno sul palco Simone Sassu (pianoforte), Angelo Vargiu (clarinetto), Anna Vilardi (violino) e Alessandra Luzzu (canto).

Info e prenotazioni: info@teatroadriano.it

Tel.: 392-2962241