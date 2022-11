LA MOUSIKÉ TÉCHNE – II Edizione

Stagione Concertistica 2022-2023

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE 2022, Cagliari – Palazzo Siotto, ore 18.00.

Un viaggio affascinante tra i capolavori del barocco

proposto Lunedì 7 Novembre a Cagliari nella stagione concertistica de La Mousiké Téchne.

Proseguono con successo i concerti della rassegna, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Dopo il recital del pianista e ricercatore brasiliano Joao Carlos Parreira Chueire, il Festival prosegue con un evento musicale interamente dedicato alla musica barocca. La Sala dei Ritratti di Palazzo Siotto, infatti, LUNEDI’ 7 NOVEMBRE alle ore 18.00 ospiterà il duo di Giuseppe Nova (flauto) e Maurizio Fornero (clavicembalo), che eseguirà musiche di Georg Friedrich Haendel, Carl Philipp e Wilhelm Friedemann Bach, Arcangelo Corelli, Georg Philipp Telemann e Antonio Vivaldi. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Ente Concerti di Oristano e l’Alba Music Festival.

Musicista di fama internazionale, considerato tra i massimi esponenti della tradizione francese, Giuseppe Nova è oggi uno dei flautisti italiani più rappresentativi della sua generazione. La sua brillante carriera lo ha portato a tenere concerti e Master Class in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina. Acclamato come Esperto di strumento presso i Conservatori Superiori di Losanna e di Lione, ha al suo attivo registrazioni radio-televisive e CD. Ha ricevuto a Kyoto il Premio internazionale per la Musica da Camera, a Praga l’European Award for Artistic and Cultural activities e il BMIMF Best Artist al Korean Busan Maru Festival.

Diplomato anche in Pianoforte e Organo il clavicembalista Maurizio Fornero, si è perfezionato nell’esecuzione filologica del repertorio antico e svolge da anni un’intensa attività concertistica in Festival internazionali di Musica antica e barocca come solista e in formazioni cameristiche. Ha partecipato a numerose esecuzioni radiofoniche, ha inciso per diverse case discografiche ed è fondatore dell’ensemble strumentale “I Musici di Santa Pelagia”.

La Mousiké Téchne è realizzato con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna, in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari. Il prezzo dei biglietti per i singoli concerti è di €10 (€5 per gli under 25), l’abbonamento a tutti i concerti è di €70 (Abbonamento famiglia €120). Per informazioni: cell. 388 7720396, e-mail: info@larmonicadanzadellemuse.com.